Глава Сбербанка Греф предсказал России тяжелые времена

13 сентября 2019     16
Глава Сбербанка Греф предсказал России тяжелые времена

России нужно готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Об этом 13 сентября заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на панельной сессии Московского финансового форума.

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — сказал Греф.

По его словам, это неминуемо приведёт к падению цен на нефть.

«Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете РФ –  $40 за баррель)», — заявил глава Сбербанка.

Он уверен, что в настоящий момент Россия не готова к таким рискам, ситуацию нужно исправлять.

«Вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие», — отметил Греф.

По его словам, ситуацию нужно брать под контроль, пока есть возможность, что президент Владимир Путин «прикроет» необходимые для диверсификации экономики реформы и поможет их провести.

«У нас есть уникальный момент для начала этой работы. Часто, когда мы говорим о реформах, показывают наверх — где-то в Кремле кто-то что-то не даёт. Но когда мы говорим про 2000–2019 годы, пардон, один и тот же президент давал делать достаточно радикальные вещи», — заметил Греф.

Он предостерёг от громких слов, вроде «мы готовы к кризисам».

«Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это Линия Мажино (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний», — сказал Греф.

Источник: Портал Информер

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