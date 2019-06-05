Глава севастопольских коммунистов призвал депутатов Заксобрания уйти в отставку

Первый секретарь севастопольского отделения КПРФ Василий Пархоменко призвал депутатов Законодательного собрания подать в отставку.

Он, в частности, отметил, что депутаты Заксобрания не приняли целый ряд важных для региона законов, в том числе и главный для Севастополя – Генеральный план развития города.

«В связи с этим, у нас есть все основания сказать: «Господа, вы надоели горожанам, уходите в отставку!», — заявил Пархоменко.

Хотя, по мнению главного севастопольского коммуниста, депутаты и не прислушаются к этому призыву, но они должны знать то, как к ним относятся жители города.

Пархоменко также отметил, что новый состав Заксобрания, который будет избран 8 сентября, позволит на совершенно других принципах наладить работу с исполнительной властью, в том числе восстановит контроль за её действиями в соответствии с законодательством России.

«Если исполнительная власть будет этому препятствовать, то тогда у Законодательного собрания будут все основания поставить вопрос об отставке действующего правительства Севастополя и замене его на дееспособное», — сказал он.

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» присоединяется к словам Василия Михайловича. Мы публикуем выдержки из закрытого социологического опроса, проведенного в середине мая в Севастополе по заказу федерального центра.

Респондентам, в частности, был задан следующий вопрос: «Знаете ли вы своего депутата. Если знаете, то как оцениваете его работу?».

Абсолютное большинство опрошенных (82,3%) заявили, что не знают фамилии своего депутата.

О том, что фамилия депутата им известна, – сказали 10,7% опрошенных.

В оценке деятельности депутата мнения респондентов разделились следующим образом:

– «работу депутата на округе оцениваю как неудовлетворительную» – 73,9%;

– «работу депутата на округе оцениваю как положительную» – 15,6%;

– «затрудняюсь в оценке работы депутата на округе» – 10,7%.

Кроме того, респондентам был задан следующий вопрос: «Как вы оцениваете работу Законодательного собрания Севастополя?».

Абсолютное большинство опрошенных (68,3%) отметили, что оценивают работу Закса, как плохую и неэффективную.

Еще 20,9% севастопольцев уточнили, что они оценивают работу Закса скорее негативно, чем позитивно.

И лишь 8,3% оценивают работу Закса, как позитивную.

Мы не сомневаемся в том, что депутатам Закса вышеприведенные результаты соцопроса не понравятся. Но это объективная оценка их работы жителями нашего города!

А в самом деле, чем запомнится севастопольцам нынешний состав Закса?

Бесконечным противостоянием с губернаторами?

Закулисными интригами?

Или же светской жизнью Татьяны Щербаковой?

Когда все твои мысли о балах и гусарах–>

Или законом об отзыве губернатора, который не в состоянии были принять пять лет?

А может быть, вашими активистами, которым впору выступать клоунами на ярмарочных шапито?

Так что, господа-депутаты, как говорят в народе: «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

А что до главного коммуниста Севастополя, то политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» настоятельно советует ему и дальше действовать в том же духе.

Жители города нуждаются в настоящей оппозиции и кому как не коммунистам её возглавить?

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