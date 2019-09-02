Глава севастопольского горздрава поздравил студентов-медиков

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов поздравил студентов севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной с началом нового учебного года.

«Профессия медика требует кропотливого труда и полной отдачи. Хочу всем пожелать, чтобы вы с удовольствием учились, получали новые знания. Правительство Севастополя и департамент здравоохранения прилагают все усилия для полноценной работы системы здравоохранения нашего города», – сказал глава ведомства.

Он отметил, что в ближайшее время в учреждении появится симуляционный центр, где студенты смогут отрабатывать практические навыки. В состав центра войдут несколько станций для обучения и первичной аккредитации специалистов среднего профобразования. Кроме двух лекционных залов, в распоряжении студентов и педагогов будут кабинеты реанимации, скорой помощи, процедурный и прививочный, кабинет фармакологии и лаборантская.

«Кроме того, до 2024 года в Севастополе будет создан медицинский кластер, центральным учреждением которого станет больница скорой медицинской помощи. Также в него войдут корпус онкологического диспансера, инфекционная больница, центр крови, бюро судебно-медицинской экспертизы, центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики и новый медицинский колледж, – отметил Сергей Шеховцов.

И.о. директора департамента подчеркнул, что сегодня в Севастополе ведутся ремонтные работы в десятках медицинских учреждений города. Он добавил, что к моменту окончания медицинского колледжа сегодняшние первокурсники будут работать в качественно новых больницах и поликлиниках.

Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной был основан в 1952 году. Сегодня он готовит специалистов в области лечебного, акушерского и сестринского дела.

Для привлечения среднего медицинского персонала к работе в государственных медучреждениях предусмотрен комплекс мер. Например, фельдшеры, прибывшие из других регионов России, получают единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. С начала 2019 года молодые специалисты начали получать дополнительные региональные выплаты. Фельдшеры, работающие на «скорой помощи», получают по 3000 рублей.

Департамент здравоохранения проводит планомерную работу по повышению оплаты труда медицинских работников. Целевые показатели заработной платы среднего медицинского персонала в Севастополе выросли с 15,9 тысячи рублей в 2014 году до 26,9 тысячи рублей в 2018 году.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 851

Источник: Портал Информер