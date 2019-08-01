Глава севастопольской ЛДПР Илья Журавлев решил совершить политическое самоубийство?

Сегодня в Севастопольском суде началось рассмотрение иска кандидата в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу от ЛДПРАлишера Ахмедова об отмене решения о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина.

Однако с самого начала дело приняло весьма странный оборот.

Присутствовавшие на заседании член избирательной комиссии Севастополя зачитал заявление Координационного совета ЛДПР о том, что Алишер Ахмедов исключен из партии за нарушение устава.

Он предложил суду прекратить рассмотрение дела в связи с тем, что Координационный совет партии принял решение об отмене регистрации Ахмедова в качестве кандидата от ЛДПР на выборах в Заксобрание по 8-му избирательному округу.

Но адвокат Ахмедова попросил продолжить рассмотрение дела, ссылаясь на то, что на момент подачи иска его заявитель был кандидатом, а также обратил внимание на то, что решение о снятии кандидатуры Ахмедова еще не принято Избиркомом Севастополя.

Несмотря на протесты представителей ЛДПР и Избиркома Севастополя, судья удовлетворил ходатайство адвоката Ахмедова и постановил продолжить рассмотрение дела. Следующее заседание суда назначено на 14:00, 2 августа.

Между тем, подобный поворот дела в суде может поставить жирный крест на политической карьере Ильи Журавлева.

Напомним нашим читателям, что исключить человека из любой партии можно только при наличии формальных оснований, а именно: потеря связи с партией или неуплату членских взносов.

В данной ситуации нам кажется весьма маловероятным, что Алишер Ахмедов умудрился всего за несколько дней утратить связь с партией, которая месяц назад выдвинула его кандидатом в Заксобрание.

По нашей информации, и членские взносы Ахмедов уплачивал вовремя и в полном объеме. Что же тогда послужило причиной столь экстравагантного решения?

А причина может быть только одна. Илья Журавлев решил спасти Кулагина, ибо хорошо знал, что с учетом имеющего у Ахмедова компромата на верного (а точнее, неверного) чаловца, суд примет только одно решение – снять Кулагина с выборов.

В этой ситуации можно говорить о том, что впервые за пять лет Илья Журавлев решил пойти на союз с Алексеем Чалым.

Севастопольская политика в своей истории имеет и более сногсшибательные повороты. Проблема заключается в том, что во время этого поворота Журавлев рискует “сломать себе шею”.

Все дело в том, что, по имеющейся у нас информации, об исключении Ахмедова из партии уже стало известно главному либерал-демократу Владимиру Жириновскому.

Более того, мы располагаем информацией, что Алишер Ахмедов поддерживает весьма тесные связи с сыном Жириновского – депутатом Госдумы Игорем Лебедевым.

Лебедев также в курсе того, что произошло в Севастополе, и уже предложил Ахмедову срочно вылететь в Москву для личной встречи с Жириновским. По сведению наших источников, результаты этой встречи могут стать весьма плачевными для Журавлева.

Не секрет, что Жириновский крайне недоволен работой севастопольской организации ЛДПР. Не секрет и то, что политическая судьба Журавлева целиком зависит от результатов выборов в Заксобрание.

Но для Ильи Журавлева, видимо, большой секрет, что семья Жириновского имеет определенные интересы в Севастополе и Крыму. И в реализации этих интересов очень большую роль играл и играет Алишер Ахмедов.

Мы не будем далее углубляться в эту тему. Скажем лишь то, что нам абсолютно непонятно, как такой прожженный политик, как Журавлев, решил совершить “политическое самоубийство”, пойдя на союз с Чалым.

Илья Журавлев в тяжелых раздумьях

По сведениям наших источников, которым мы не склонны доверять, у Алексея Чалого есть большой компромат на Журавлева. Но если это так, а мы ещё раз подчеркнем, не склонны доверять этой информации, тогда или сам Чалый, или же тот, кому Чалый передал этот компромат, использовали его для того, чтобы заставить главу севастопольского ЛДПР фактически выступить против своей же партии.

Вот только отдает ли себе отчет Илья Журавлев в том, что и другая сторона может иметь такой же компромат, в наличие которого мы не верим, поэтому рассуждаем сугубо гипотетически, и использовать его для осложнения жизни Журавлева в Севастополе?

К кому тогда побежит Журавлев?

К Чалому?

Это даже не смешно.

К тем лицам, которых Чалый уполномочил для проведения разговора?

Но их меньше всего интересует судьба Журавлева.

Выше мы уже говорили о том, что история севастопольской политики знает немало странных поворотов. Но такого странного желания совершить политическое самоубийство, как у Журавлева, севастопольская политика ещё не знала.

Мы можем лишь предполагать, что у Журавлева произошел нервный срыв, и он плохо понимает, что делает, а еще хуже понимает последствия своих действий.

Хотя, политотделу редакции «ИНФОРМЕРа» глубоко безразлично политическое будущее Журавлева, мы все-таки можем ему дать совет: ничто так не полезно, как продолжительный отпуск со сменой обстановки.

Между тем, в то время как писалась эта статья, нам стало известно, что адвокат Ахмедова от имени своего клиента подал иск на руководство севастопольских либерал-демократов. Ахмедов требует отменить решение об отзыве его кандидатуры с выборов.

Тот же источник любезно сообщил нам, что свой второй иск Ахмедов подал по прямому указанию Игоря Лебедева, а также некоторых других жителей Москвы, называть имена которых он категорически отказался.

Источник: Портал Информер