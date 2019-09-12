Глава Севастополя недоволен ремонтом больницы

12 сентября 2019     16
Глава Севастополя недоволен ремонтом больницы

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, побывав в городской больнице №3 на улице Надеждинцев, остался недоволен ремонтными работами.

«Подрядчик вышел на конкурс и не справляется со сроками. Сваливает всё на Стройконтроль, который, якобы, не даёт какие-то заключения по проекту. Я поручил нашему государственному Стройнадзору разобраться, кто прав, кто виноват. Осень на дворе. Крышу разобрали, ничего не происходит. А люди сконцентрированы в одном флигеле – 140 человек в невыносимых условиях. А они (строители), выясняют – кто прав, кто виноват», – возмутился Развожаев и поручил проанализировать ситуацию до 16 сентября.

Скорее всего, будут установлены новые сроки для подрядчика. Возможно, будет расторгнут контракт с ним.

6 марта текущего года стало известно об объединении медицинских учреждений города. 

«Распоряжение о реорганизации ГБУ «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребёнка» в форме присоединения к нему ГБУ «Детская поликлиника №2» и «Детского центра медицинской реабилитации», – сообщил он. – О реорганизации ГБУ «Городская больница №1 имени Пирогова» в форме присоединения к нему ГБУ «Городская больница №2» и ГБУ «Городская больница №3 имени Даши Севастопольской», – сообщил об объединении нескольких лечебных учреждений директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. 

Также он отметил, что в планах была ещё одна реорганизация – объединение горбольниц №6 и №9. Но севастопольцы высказались против.

«Тогда обеспечьте с действующим руководящим составом больниц приведение больниц в нормальное состояние по качеству оказания медицинской помощи – по работе, по специалистам. Не справляются – ищите другие варианты», – сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Проведением реорганизационных процедур будет заниматься департамент здравоохранения. Распоряжение правительства города вступило в силу.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 288

Источник: Портал Информер

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