Глава Севастополя оказался на 72-ом месте в рейтинге самых богатых губернаторов России

10 июня 2019     10
Глава Севастополя оказался на 72-ом месте в рейтинге самых богатых губернаторов России

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер возглавил рейтинг самых богатых глав субъектов РФ. Об этом сообщили специалисты Центра социальных инноваций «Черный куб», проанализировав данные из деклараций о доходах 84 из 85 губернаторов.

Паслер возглавил Оренбуржье 21 марта 2019 года, уйдя с поста председателя правления ПАО «Т Плюс» (занимается электро- и энергоснабжением).

Его доход за прошлый год составил 234,1 млн рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин находится в рейтинге на 24-м месте с доходами в 7,6 млн рублей. Слегка отстал от него глава Чечни Рамзан Кадыров (7,5 млн рублей).

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников занял 72-ое место в списке. Его доход за 2018 года составил 2 572 168 рублей.

Самым «бедным» губернатором оказался глава Хакасии Валентин Коновалов (607 тысяч рублей). 

Единственный губернатор, который не отчитался о доходах, — врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин

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Источник: Портал Информер

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