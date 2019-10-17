Глава Севприроднадзора Сергей Самойлов уволен

Стало известно об очередной отставке в правительстве Севастополя. Своей должности лишился еще один чиновник – глава Севприроднадзора Сергей Самойлов.

Эту информацию сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” источник в правительстве города.

О причинах увольнения Самойлова пока ничего неясно. Однако, из неофициальных каналов нам стало известно, что в последнее время работой Самойлова был недоволен врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Пока не говорится ни о будущем месте трудоустройства Самойлова, ни о том, кто будет исполнять его обязанности на посту главы Севприроднадзора.







Четверг, 17 октября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер