Глава украинского парламента анонсировал большой форум по проблеме Донбасса

8 октября 2019     24
Глава украинского парламента анонсировал большой форум по проблеме Донбасса

В конце октября в Мариуполе планируют провести большой форум, где собираются представить инициативы по “стратегии возвращения оккупированных территорий”. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

По его словам, законопроект относительно особого статуса Донбасса будет обсуждаться публично.

Разумков заявил, что, к сожалению, “невозможно будет встретиться всей страной и провести такие обсуждения”. По его словам, будут привлечены политики, общественность, а также иностранные партнеры, потому что “без них нам трудно будет реализовывать те идеи, которые есть сегодня”.

Он отметил сложность обсуждения с учетом ситуации “которая, к сожалению, есть сегодня там – за линией разграничения”. По его мнению, уже потеряно время во многих направлениях – в экономическом, гуманитарном, теперь этот процесс будет более тяжелым, чем раньше.

Разумков также заявил, что “в течение всех лет войны мы не видели устойчивой стратегии” по отношению к Донбассу.

По его словам, “в конце октября будет большой форум в Мариуполе, где и будут представлены инициативы, в первую очередь со стороны президента государства, со стороны Кабинета Министров Украины”, при чем стратегия будет создаваться “с колес”.

Он также отметил, что у Украины нет “времени на то, чтобы прописать стратегию, а уже потом ее начать интегрировать”.


Вторник, 8 октября 2019 г. 216

Источник: Портал Информер

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