Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» некоторых журналистов и блогеров.

«У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», — заявил Игнатьев.

Он подчеркнул также, что смысл его слов был искажен.«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи», – подчеркнул Игнатьев.

Напомним, ранее глава Чувашии призвал «мочить журналистов и блогеров».

«Отдельные (журналисты или блогеры), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю, о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто, когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», — заявил Игнатьев.

Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию с 2010 года. На последних выборах главы республики в 2015 году он победил с 65,54% голосов. В 2012 году широкое освещение в СМИ получила оговорка Игнатьева: он в прямом эфире назвал занимавшего на тот момент пост президента России Дмитрия Медведева «Василием Петровичем».

В апреле того же года представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в Госсовете республики начали сбор подписей за снятие Игнатьева с должности. Причиной стало недовольство кадровой политикой руководителя республики, социально-экономическим развитием, сельхозстрахованием в регионе. Ситуация разрешилась после вмешательства полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.







Понедельник, 20 января 2020 г. 136

Источник: Портал Информер