Главврач севастопольской больницы №4 извинилась за неэтичное поведение подчинённой, но бабушку уже не вернуть

Главный врач севастопольской городской больницы №4 Валентина Гавриляк высказалась по поводу смерти пожилой женщины на лавочке недалеко от медицинского учреждения.

Она извинилась за поведение санитарки приёмного отделения и проинформировала, что в штат больницы принят психолог.

«По данному случаю позиция единая. От себя лично и всего коллектива хотелось бы извиниться за неэтичное поведение санитарки приёмного отделения. Безусловно, это было недопустимо. Безусловно, сегодня проводится проверка, проводится работа с персоналом.

На сегодняшний день в штат коллектива принят психолог во избежание таких ситуаций в будущем. Департамент здравоохранения проводит свою проверку, администрация больницы проводит свою служебную проверку. Также работает Следственный комитет, работа ведётся очень активно», – заявила Гавриляк и дополнила, что до окончания проверки все сотрудники больницы, в том числе санитарка, работают по установленному графику.

Корреспондент поинтересовался по поводу того, что женщина уже проходила лечение в этом медицинском учреждении.

«Без комментариев», – сказала Гавриляк.

Стоит напомнить, что жительница Севастополясняла на видео, как врачи севастопольской больницы № 4, которая затем умерла на лавочке у медучреждения.

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По словам очевидца, женщина не дождалась «скорой помощи».

То, что старушке стало плохо, заметила проходившая мимо жительница города. Она попросила врачей оказать пенсионерке помощь, но сотрудники больницы отказались.

Медицинский персонал заявил, что их «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами».

С собой у пожилой женщины были все необходимые для госпитализации документы — паспорт, полис и СНИЛС.

«Вчера на улице Леваневского рядом с больницей №4 на скамейке умерла бабушка. Пока вызывали «скорую» и бегали за водой, ни один врач не вышел, и бабушка умерла. Как оказалось, бабушку выписали только что из больницы, и дальше скамейки, которая находилась возле больницы, она уйти не могла», – сообщила пользователь группы «Чёрный список Севастополя» с ником Светлана Голубева.

Она также раскритиковала равнодушие прохожих и медиков.«Бабушка была бездомной. Выписали её 5 августа, жила на лавочках возле Московского рынка. Врачи больницы №4 сказали, что примут, только если её «скорая» привезёт, пока «скорая» ехала, она умерла. Документы все у неё были», – сообщила пользователь с ником Елена Чертканова.

И.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов прокомментировал произошедшее у себя на странице в социальной сети Facebook: «В тот же день начали служебную проверку. Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию; будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим».

Проверку проводит и главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю.

Ранее волонтерское движение «Сердце Севастополя» поднимало вопрос о помощи бабушке по имени Александра. Президент фонда Анастасия Макеева говорила, что женщина была в медицинском учреждении, её вылечили и выписали. Анастасия сообщила, что коренная жительница Севастополя отказывалась ехать в больницу повторно и отмечала, что она плохой человек и не хочет жить.

Волонтеры в группе «Движение волонтеров «Сердце Севастополя»» на странице в социальных сетях писали, что пожилая жительница Севастополя находилась в больнице с травмой ноги. Ее выписали после положенного срока. Перевязки ей делать было некому, активисты выкладывали снимки ее зараженных червями ног.





Среда, 28 августа 2019 г. 1552

Источник: Портал Информер