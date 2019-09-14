Главное событие осени в Севастополе

Сегодня, 14 сентября, в 10.00 состоится пленарное заседание I сессии Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва. Совещание пройдёт в соответствии с предложением врио губернатора Михаила Развожаева.

По партийным спискам в соответствие с законом в Законодательное Собрание города Севастополя в городской парламент вошли:

«Единая Россия» – 38,5% (8 мандатов);

КПРФ – 18,7% (3 мандата);

ЛДПР – 18,55% (3 мандата);

«Справедливая Россия» – 8,78% (1 мандат);

Партия пенсионеров за социальную справедливость – 6,87% (1 мандат).

Как сообщил Сергей Даниленко, от мандатов депутатов Законодательного Собрания Севастополя отказались первый и третий номера в списке партии «Единая Россия» Александр Витко и Дмитрий Саблин. Они подали соответствующие заявления в Севизбирком. Их мандаты решением комиссии были переданы Антону Пархоменко и Вячеславу Камзолову, которые были ранее включены в список партии.

Также из партийного списка исключена действующий Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева (в списке №2), поскольку она победила в выборах по мажоритарному округу №2.

По одномандатным округам по окончательным итогам голосования победили:

Округ №1 – Лобач Т. Г. (32, 75 %)

Округ №2 – Алтабаева Е.Б (42,92 %)

Округ №3 – Горелов В.Н. (34,79 %)

Округ №4 – Немцев В.В. (41,64 %)

Округ №5 – Щербакова Т.М. (36,6 %)

Округ №6 – Колбин С. Н. (41,12 %)

Округ №7 – Чалый М. М. (30,42 %)

Округ №8 – Брицын М. М. (26,91 %)





Суббота, 14 сентября 2019 г. 314

Источник: Портал Информер