Главному севастопольскому телеканалу сократили финансирование

Департамент общественных коммуникаций издал приказ, которым изменил государственное задание «Севастопольской телерадиокомпании» на 2020 и 2021 годы.

Это отразилось на объеме средств, которые получит предприятие.

«Внести в приказ департамента общественных коммуникаций города Севастополя «Об утверждении государственного задания на выполнение государственных работ государственным автономным учреждением города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, являющимся подведомственным учреждением департамента общественных коммуникаций города Севастополя» изменения, изложив государственное задание на выполнение государственных работ в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в документе.

Объем госзадания, в частности на изготовление телепрограмм, немного уменьшился в 2020 году в сравнении с 2019 годом. Но расценки на его выполнение сократились существенно.

Тариф на производство и размещение в эфире телевизионных информационных программ в 2019 году составлял 12,4 тысячи рублей. На 2020 год тариф на эту же услугу составляет 5,9 тысяч рублей, а на 2021 год планируется в 6,3 тысячи рублей.







Среда, 18 декабря 2019 г. 902

Источник: Портал Информер