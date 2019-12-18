Главному севастопольскому телеканалу сократили финансирование

18 декабря 2019     17
Главному севастопольскому телеканалу сократили финансирование

Департамент общественных коммуникаций издал приказ, которым изменил государственное задание «Севастопольской телерадиокомпании» на 2020 и 2021 годы.

Это отразилось на объеме средств, которые получит предприятие.

«Внести в приказ департамента общественных коммуникаций города Севастополя «Об утверждении государственного задания на выполнение государственных работ государственным автономным учреждением города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, являющимся подведомственным учреждением департамента общественных коммуникаций города Севастополя» изменения, изложив государственное задание на выполнение государственных работ в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в документе.

Объем госзадания, в частности на изготовление телепрограмм, немного уменьшился в 2020 году в сравнении с 2019 годом. Но расценки на его выполнение сократились существенно.

Тариф на производство и размещение в эфире телевизионных информационных программ в 2019 году составлял 12,4 тысячи рублей. На 2020 год тариф на эту же услугу составляет 5,9 тысяч рублей, а на 2021 год планируется в 6,3 тысячи рублей.



Среда, 18 декабря 2019 г. 902

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды
Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

Роспотребнадзор провел проверку минеральной воды и выявил нарушения обязательных требований законодательства в 78% случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Роспотребнадзором проверено более …


Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы
Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы

Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы. Об этом 18 декабря  сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «Сегодня будет назначен …


Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку
Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку

Это сделано по просьбам горожан, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Изначально конкурс планировали завершить сегодня, 18 декабря.  Теперь авторские ёлочные игрушки будут …


На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари
На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари

Всего установили 41 опору освещения. На них – 46 светильников. О том, какие работы сделаны, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.  Свет …


В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом
В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом

14:30 Директор Государственного исторического музея Челябинска Владимир Богдановский в беседе с URA.RU рассказал о возможной причине поднятия купола над челябинским …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты