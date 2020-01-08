Главные авиапроисшествия в 2019 году

Странное совпадение, но первое в трагическом списке самых крупных мировых авиакатастроф в прошедшем году, также произошло в Иране.

14 января в пригороде Тегерана рядом с городом Карадж в Иране разбился грузовой самолет. Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, летел из Бишкека (Киргизия) в караджский аэропорт Пайам, но по ошибке стал приземляться в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. На борту были командир и 15 членов экипажа – все граждане Ирана. Выжил один человек, 15 погибли. Разбившийся самолет перевозил на борту 30 тонн мяса из Киргизии в Иран.

9 марта в Колумбии разбился самолет DC-3, принадлежавший авиакомпании Laser и совершавший рейс между городами Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и Вильявисенсио. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Обломки самолета самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines

10 марта самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 “Аэрофлота”, следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому.

24 ноября в квартале города Гома на востоке Конго (Африка) самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee потерпел крушение через три минуты после взлета. Погибли как минимум 29 человек.

10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 “Геркулес” с 38 пассажирами на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы “Чабунко” в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана, поиски самолета результатов не дали.

27 декабря рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

Жертвами крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате стали 14 человек, 35 пострадали, сообщает мэрия Алма-Аты.







Среда, 8 января 2020 г. 240

Источник: Портал Информер