Главные политические события России уходящего года

В последние дни уходящего 2019 года мы вспоминаем главные политические события в жизни России.

1. Штрафы за оскорбление государства

Закон об оскорблении власти, государства и госсимволов принимался под критику со стороны правозащитников и возмущение соцсетей, но все же вступил в силу 29 марта.

По факту, он приравнял оскорбление государственных институтов к мелкому хулиганству.

Новые нормы касаются оскорбительных высказываний о флаге России, гербе или гимне, а также об институтах власти – президенте РФ, Госдуме, судах и т.д. В законе, в частности, сказано, что оскорблением считается информация, выраженная в «неприличной форме».

При этом точного определения неприличных высказываний ни в этом, ни в других законах не существует, что позволяет судьям толковать, что является неприличным, а что – нет, исключительно по своему разумению.

За первое нарушение в законе предусмотрен штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. В случае повторения подобных действий, штраф – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или все тот же 15‑суточный арест.

Кроме того, сайты с оскорбительным для власти содержанием должны блокироваться Роскомнадзором по обращению Генпрокуратуры.

2. Арест экс-министра Открытого правительства Дмитрия Медведева.

Уголовное дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова относится к самым большим скандалам уходящего года. Напомним, что Абызов был задержан в марте сотрудниками ФСБ и отправлен по решению суда под стражу.

Его подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» и выводе денег за границу. Следственный комитет возбудил уголовные дела по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и части третьей статьи 210 УК (создание преступного сообщества).

По версии следствия, Абызов в период с 2011 по 2014 год, то есть во время работы в правительстве, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество.

После своего ухода с поста министра, Михаил Абызов жил в Италии и США, перед задержанием его выманили в Россию. Сейчас Абызов содержится в СИЗО «Лефортово». Ему и остальным фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы.

3. Дело Голунова

Еще один крупный скандал этого года — уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова. Его задержали в Москве 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах и доставили в УВД Западного административного округа Москвы. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, и сообщил об избиении силовиками.

Его коллеги связали происходящее с профессиональной деятельностью журналиста, прежде всего с расследованиями о рынке похоронных услуг Москвы. МВД опубликовало несколько фотографий нарколаборатории, якобы сделанных в квартире Голунова. Позже ведомство признало, что фото с лабораторией были не из квартиры журналиста.

Вскоре после задержания в столице состоялся не согласованный с властями марш под лозунгом «Свободу Ивану Голунову». Под давлением общественности, Голунова сначала перевели под домашний арест, а 11 июня по результатам комплексных экспертиз с него сняли все обвинения и прекратили уголовное дело.

После этого в МВД прошла серия увольнений. Должностей лишились, в том числе и начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков, глава столичного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.

4. Протестное лето в Москве

После дела Голунова волна общественного недовольства перекинулась на ситуацию с московскими выборами, которые прежде не вызывали большого интереса со стороны общественности.

Напомним, что в Мосгордуму не допустили несколько десятков независимых политиков. Официальной причиной отказа в большинстве случаев стал высокий процент забракованных подписей в поддержку кандидатов. Незарегистрированные кандидаты, среди которых были Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, обвинили Мосгоризбирком в подлоге.

17 июля на Трубной площади состоялась акция протеста, собравшая около 800 человек. Через три дня на проспекте Сахарова прошел митинг с требованиями зарегистрировать оппозиционных кандидатов, согласованный по заявке Либертарианской партии. В акции протеста приняли участие свыше 20 тысяч человек.

Позднее на площади Сахарова собирались еще несколько крупных акций. На митинге 10 августа, по разным оценкам, было от 20 тыс. до 60 тыс. участников, на акции 29 сентября – от 20 тыс. до 25 тыс.

Организаторам удалось согласовать с властями только часть мероприятий. На акциях, не разрешенных властями, число задержанных превышало тысячу и более человек.

В целом по России, как сообщает Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), за первые три квартала 2019 года было зафиксировано 1443 протестные акции. Это рекордный показатель за последние несколько лет. При этом опросы «Левада-центра» в конце лета показывали, что в массовых протестных выступлениях против падения уровня жизни или в защиту своих прав готовы участвовать 27% граждан.

5. Выборы в российских регионах

В 2019 году избирательные кампании разного уровня проходили в 85 российских регионах. В 19 из них выбирали новых губернаторов.

Кампании в целом получились менее конкурентными и не такими скандальными, как прошлогодние. Если в 2018‑м оппозиционеры выиграли губернаторские выборы в трех регионах, то в 2019‑м видные представители оппозиции отсеивались еще на этапе прохождения муниципального фильтра.

Гонку за губернаторские кресла выиграли кандидаты от власти, причем многие из них не афишировали свою принадлежность к «Единой России» и участвовали в кампаниях как самовыдвиженцы.

В то же время некоторые заксобрания и региональные думы стали по итогам ЕДГ более оппозиционными. Так, на выборах в Думу Хабаровского края, где должность губернатора занимает представитель ЛДПР Сергей Фургал, его однопартийцы взяли большинство, а коммунисты обошли по численности «Единую Россию» и заняли второе место. По итогам выборов в Мосгордуму ЕР потеряла 14 мандатов, из них 8 перешло к КПРФ. «Яблоко», не представленное в прошлом созыве, получило сразу 4 места в городской Думе.

6. Попытка создать союзное государство с Беларусью

Весь 2019 год Россия пыталась создать союзное государство с Беларусью. На встрече в Сочи Владимир Путин подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко золоченый самовар. Российский лидер в ответ получил продуктовый набор с сыром, салом и конфетами. Договор об интеграции подписан не был. Вместо этого сообщили, что следующая встреча на высшем уровне пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

В ноябре Лукашенко заявил, что не станет подписывать «дорожные карты», пока республика не получит скидку на газ и беспрепятственный доступ белорусских товаров на российский рынок.

Москва сформулировала позицию в декабре 2018‑го: эти вопросы можно решить уже в рамках углубленной интеграции. Белорусская пресса называет позицию РФ «ультиматумом Медведева», а Лукашенко – шантажом.

«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз», – заявил по этому поводу Лукашенко.

В итоге, тема будущего союзного государства плавно перетекла на следующий год.

7. Переговоры о судьбе Донбасса в Париже

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в отношениях межуд Россией и Украиной наметился некий прогресс.

В течение года Путин и Зеленский несколько раз поговорили по телефону. В конце августа РФ и Украина обменялись заключенными, отправив на родину по 35 человек с каждой стороны. Среди прочих Россия освободила Олега Сенцова, а также 24 украинских военных моряков, задержанных вместе с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе в конце 2018 года. Вскоре Киеву отдали и сами корабли.

Личная встреча президентов оставалась под вопросом до последнего. Еще в ноябре украинская сторона называла ее маловероятной. В Кремле подчеркивали, что не хотят устраивать встречу ради встречи. Но в декабре Путин и Зеленский приняли участие в переговорах «нормандской четверки» в Париже, они также пообщались 15 минут наедине.

Участники переговоров сообщали, что дискуссия в Париже шла на повышенных тонах. В итоге, решения конфликта на Донбассе также было перенесено на следующий год.







Среда, 25 декабря 2019 г. 754

Источник: Портал Информер