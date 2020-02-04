Главные проблемы Севастополя

«Промедление – смерти подобно!», – так частенько, как утверждают историки, поговаривала Екатерина II Великая, творя судьбоносные для России дела: приращивая земли, укрепляя границы, проводя реформы государственного управления, да и много ещё чего хорошего. Скажем, и наша земля, Крымская, стала российской, и город, достойный поклонения – Севастополь, по её повелению рождён был здесь, на берегу Чёрного моря, в котором она, императрица, лично побывала.

И это несмотря на значительную удалённость от Санкт-Петербурга и, соответственно, с трудностями дорожными… На лошадях-то особо не разгонишься!.. Всей душой болела и переживала она, немка по происхождению, за землю русскую, да за державу российскую.

Я думаю, что и нынешнее время как-то перекликается с тем периодом. Только уже не Царь правит страной, а президент. И, к слову, нынешний президент, хоть пока и без приставки «Великий», по праву, по справедливости и по желанию людей совершил великое дело, воссоединив Государство Российское с жемчужиной – с Крымом, и с гордостью России и людей русских, российских – Севастополем.

Это радостное событие для народа, но любая радость сменяется простыми житейскими проблемами и трудовыми буднями.

Человек так устроен, что ему хочется всё и сразу. Так и мы, севастопольцы, захотели получить от воссоединения все жизненные блага и удовольствия в одночасье. Но это бывает только в сказках. Хотя, справедливости ради, хочу отметить, что сделано не так уж и мало на различных направлениях жизнедеятельности.

Особенно видны успехи в делах дорожных, парковых, стали просматриваться улучшения в здравоохранении, в школьных и дошкольных учреждениях – они ремонтируются, даже строятся новые, оснащаются новым современным оборудованием и т.п.

Но вот прорыва в возрождении или введении новых промышленных предприятий нет – тут похвастаться пока нечем.

Достаточно сказать, что в городе, имевшем серьёзный промышленный потенциал в оборонке, в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслях, в сельском хозяйстве, особыми достижениями, к сожалению, не возгордишься.

С прошлых времён остался на плаву, где продолжают трудиться более тысячи работающих – это 13 СРЗ МО РФ, остальные так и остались в прошлом.

Сказать, что город добился шикарных результатов в сфере ЖКХ – тоже будет затруднительно.

Численность временно проживающих и живущих постоянно изо дня в день растёт, приближаясь к миллионному рубежу, но вот «водная» проблема, то есть проблема бесперебойного водоснабжения – пока на уровне спокойствия, хотя это вполне может окончиться трагедией, как в начальные 90-е годы прошлого века.

Канализационные сети до сих пор остаются на уровне советского периода, а вновь строящиеся объекты просто «подвешиваются» к старым, не только отработавшим свой срок сетям, но и еле справляющимся с уже существующей нагрузкой. Это, кстати, касается и сетей электроснабжения. Всё это тоже чревато бедами, как всегда неожиданными и большими.

Это, кстати, также касается и городского фонда, то есть, жилых домов, являющихся радостью людской, которые ветшают, но вот прорывных, «ударных» работ по возрождению их первозданного вида или сноса совсем ветхих, пока особо не видно. А ведь это первостепенная проблема – жилище каждого.

Но главная беда, на мой взгляд – кадровая, и заключается она в том, что одни спецы из различных уголков нашей необъятной материковой России, вновь и вновь прибывающие руководить городом, его департаментами, управлениями, не успев, как следует, вникнуть в дела на руководимых ими объектах сменяются, по различным причинам, на других.

Одни, как после выясняется, совершенно не умеют ни организовывать, ни руководить, другие – уж больно откровенно и уверенно «переводят» государственные деньги в разряд личных, за что потом, «несчастненькие», и страдают, третьи – или понятия не имеют о специфике своей работы, или просто не выдерживают непривычного для них ритма работы и тихо исчезают, растворяясь где-то вдали за горизонтом Севастополя. А дела-то стоят и не двигаются!

Местных, как-то, не особо привлекают для управленческой (даже для совместной!) работы.

Я уже неоднократно говорил, что надо объединять знания и умения как приезжих, так и местных специалистов. Процесс движения всех отраслей городского хозяйства должен быть направлен исключительно на развитие: только вперёд, как можно быстрее! При этом он не должен страдать, или зависеть от того, кто находится во главе движения: прибывший, или местный.

Главное – это должен быть грамотный и компетентный специалист, обладающий хорошими организаторскими способностями и умением наладить процесс. Вот что должно стоять в основе подбора и расстановки кадров!

Умеешь – трудись, дерзай! Не умеешь – не берись, не морочь никому голову одним лишь своим, ничем не подкреплённым желанием нарисоваться-покрасоваться (а если подфартит, то и стырить чего-нибудь пожирнее, повкуснее) на ответственной государственной должности, и не где попало, а в столь великом, всемирно-исторически известном и значимом городе-герое Севастополь!

Здесь очень большую роль должны играть те, кому высочайше поручено отыскивать и ставить на соответствующие направления исключительно достойных и умелых людей. И это должно быть главным, определяющим и решающим фактором! А вот вопросы: кто, откуда, с кем, от кого и когда приехал, или раньше жил и живёт сейчас – это уже вторично.

Первая «скрипка» в сложных делах городского управления – это высшее должностное лицо, то есть – губернатор. Он, на мой взгляд, должен, выслушав мнения членов правительства, депутатов, уметь принимать единолично и отвечать персонально за принимаемые им стратегические, основополагающие, судьбоносные решения.

Ссылки на членов правительства – это низкопробная отмазка. Коллективная ответственность, как мне представляется, это реальная безответственность. Я – за единоначалие и персональную ответственность!

Вторым по значимости и ответственности за жизнь горожан и за развитие города является, несомненно, председатель Законодательного собрания. Здесь уже другая обстановка. Депутаты избраны для отстаивания интересов людей, в первую очередь. У каждого депутата имеется ответственность перед людьми, его избравших (хотя, ответственность эта скорее виртуальная, чем реальная…).

И это значит, что председатель должен так организовать работу депутатского корпуса, чтобы выделенные финансы шли на законно обоснованные дела и цели для пользы всей громады, т.е. города и его составляющих отраслей. И направлялись они таким образом, чтобы в итоге, с наибольшей пользой были удовлетворены потребности людей, их – депутатов – избравших.

Третьим, общественно значимым должностным лицом, как мне видится, должен быть председатель Общественной палаты города. Он должен так организовать работу членов палаты и в целом всю её работу, чтобы стать поистине значимым и необходимым звеном между горожанами, с их людскими чаяниями и потребностями, и властью.

К сожалению, у нас в городе реальной Общественной палаты до сих пор нет. Идут бесконечные «торги», «разборки», выяснения: кто важней, кто главней… Наяву же – одна сплошная безответственность! К слову, Общественная палата предусмотрена законом РФ. В таком случае законный вопрос: где же власть? Где прокуратура? Где, наконец, наша беспокойная и неравнодушная общественность, а также «грозный» Общенародный фронт?

И, наконец, ещё одним важным субъектом городского управления должны быть и стать муниципалитеты. Депутаты муниципалитетов, как никто другой, непосредственно на местах проживания знающие людские проблемы и чаяния, должны принимать необходимые решения и добиваться включения их в различные отраслевые, целевые и даже национальные программы.

А вот управление событиями, то есть, что и как сделать, в какие сроки и прочие дела местного уровня, должны осуществлять центры управления, создаваемые местными депутатами, возглавлять которые должны нанятые депутатами-муниципалами менеджеры, которые, в свою очередь, должны образовывать и набирать, в соответствии с выделяемым финансированием, свой исполнительный аппарат.

Строгий контроль за их работой, естественно, должен быть со стороны самих депутатов-муниципалов. Уровень их ответственности, возложенных задач и возможности материально-финансового порядка, должны быть определены на основании соответствующих договоров губернатора с муниципалитетами.

Мне представляется, что все, наиболее финансово и материально необъёмные работы должны быть в ведении муниципалитетов.

Роль муниципальных образований должна быть, на мой взгляд, расширена и поднята на более высокий уровень. Думаю, что надо проработать вопросы и оставить в составе городской системы управления только районы: Ленинский, Гагаринский, Нахимовский, Инкерманский (включив в него все сёла города), Северный (это Северная сторона города) и Балаклавский (город Балаклава и севастопольское южнобережье). Муниципалитеты оставить только в районах.

И тогда, как мне кажется, при дружной и умелой работе этих четырёх «ног» городского управления можно добиться реальных успехов в экономике и развитии всего городского хозяйства. Такой «конь» уж точно не споткнётся!

На первый взгляд (наш замыленный, так как привыкли к тому, что есть), моё предложение покажется немного странным, но, думаю, что рационализм и будущее в нём имеются.

Мы ведь так все устроены, что, порой, готовы обсуждать любые проблемы, вплоть до мировых, а вот вынести их и заявить публично, отстаивая их необходимость – не каждый решится.

Ведь ещё Пётр I Великий говорил: «Правды в людях мало, а коварства – много».

Так вот, чтобы не «плодить» дела из «коварных» замыслов, поищем их в делах правдивых. Их не так уж и мало. А главное, чтобы они пользы принесли нам, ныне живущим. Важно ведь, чтобы люди увидели реальные дела на их же благо. А это возможно только в единстве интересов и реальных дел.

Ведь в единстве – сила!

Источник: Портал Информер