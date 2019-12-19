Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции 2019 года

19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Мы решили отметить наиболее яркие цитаты российского лидера, которые прозвучали на пресс-конференции.

Об изменении климата

«Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Там действительно записана цифра в 25–30% выбросов от показателей базового периода, за который принят 1990 год. Если за 100% взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность лесов, то останется около 60% выбросов».

«Россия не относится к числу самых крупных эмитентов парниковых газов. Есть разные системы подсчетов, но, по данным ООН, первые места занимают США и Китайская Народная Республика — на них приходится по 16% от общего объема выбросов, затем ЕС — 11%, потом Россия — 6%, потом Индия — 5%. Удастся ли нам достичь целей, заложенных в Парижских соглашениях, я не знаю. Никто не знает, потому что никто не знает истинных причин изменения климата. Как мы знаем, периоды резкого потепления и похолодания на Земле бывали и раньше, то есть дело может быть в глобальных причинах. Подсчитать, как современное человечество влияет на климат, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя. Поэтому мы обязаны предпринять максимальные усилия со своей стороны».

О своем долгом отсутствии на Камчатке

«Я как раз попадаю в льготные категории (в ответ на вопрос о том, не хватило ли главе государства льготных авиабилетов до Камчатского края. — «Известия»). Дело в том, что не складывалось пока. Вопросов острых там, конечно, много. Мы всегда занимаемся Камчаткой — это очень важный для нас регион и с экономической, и с военной точки зрения.

Что касается авиабилетов, плоских тарифов, никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» просто немного нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих вопросов».

О решении «мусорной» проблемы

«Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каких основаниях, в каком виде. Мы генерируем в год 70 млн т бытовых отходов в стране. Это огромное количество, при этом такой отрасли (по переработке мусора. — «Известия») ни в России, ни в Советском Союзе никогда не было. Мы создаем ее с нуля. И здесь основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы двести с лишним региональных операторов, принята схема территориального деления. Но чего, на мой взгляд, не хватает — это прямого общения с гражданами».

«Нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся, но их количество нужно увеличивать. И тоже людям надо объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, какой может быть ущерб, будет ли он вообще. (…) А для этого нужен общественный контроль, в том числе, со стороны общественных организаций. Если мы всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим».

О достижениях современной России

«Очень яркий пример — это сельское хозяйство. Как вы помните, СССР всегда был покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок… 46% — рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт, в 2,6 раза».

«По совокупности все порты СССР переваливали в год 600 млн т. В России знаете, сколько сейчас? 1 млрд 104 млн — это всё создано за последнее десятилетие».

О зарплатах в медицине

«Уровень заработной платы в медицине в целом повыше, чем во многих других социальных сферах. Правда, есть свои проблемы. Вы сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей на порядок ниже, — это одна из проблем, которые надо решить, здесь я с вами не могу не согласиться».

«Тут нужно или повысить тариф ОМС, или внутри него что-то изменить. Но там менять уже нечего. Там 70% этого тарифа уже идет на зарплату, если мы что-то изменим, вообще денег не останется. (…) Что можно сделать в самой системе? Первое — избавиться от несправедливой дифференциации. Второе — изменить базовую ставку постоянного оклада. Сейчас в регионах цифры варьируются на 25–30%, нужно сделать единый подход по всей стране, как и создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях — например, в праздничные дни. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах. В том числе и в медицине».

О допинговом скандале

«Я считаю, что это какое-то не только несправедливое, но и противоречащее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что решения, связанное с допингом, было принято в отношении наших спортсменов, выступавших под нейтральным флагом… Ни в одной правовой системе в любой стране мира такого не было.

Во-вторых, наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чем-то уличен, то это наказание, конечно, справедливо… У нас в фигурном катании выступают девочки совсем молодые. Какой допинг? Они делают четыре оборота в воздухе чуть ли не единственные в мире… Так их можно «зачистить».

О Владимире Зеленском

«Я всегда уклоняюсь от таких вопросов, считая некорректным давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Действующим лидерам — тут у меня язык не поворачивается. Когда кто-то попадает на такие посты — значит, они прошли какой-то отбор. Это люди незаурядные как минимум».

О Минских соглашениях и переговорах с Украиной

«Нет ничего, кроме Минских соглашений. Поэтому меня насторожили слова Владимира Зеленского, уже после его отъезда из Парижа, о том, что можно их пересмотреть. Ведь если их пересматривать, возникнет тупик полный».

«Но позитивные изменения есть. Во-первых, был продлен особый статус. Во-вторых, проведен отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это их ошибка. Кроме того, сократилось количество обстрелов. То есть есть и позитив, и негатив, это скорее обнадеживает. И есть основания для продолжения работы в рамках «нормандского формата».

«Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления, как вы сказали, в непризнанных республиках [ДНР и ЛНР]… Бывший президент Украины Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи глав этих непризнанных республик.

А представили республик отказывались это делать — вот вам подноготная наших переговоров в Минске. Таким образом сама Украина признала, что такая власть существует. Это первая часть Марлезонского балета. Вторая часть — это выборы, которые прошли в непризнанных республиках… Третье — в самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они имеют право претендовать — там сказано и про язык, и про местную полицию…».

О газовом конфликте с Украиной

«Что касается газа — мы хотим решить эту проблему. Как юрист по образованию, я убежден, что решение Стокгольмского суда носит неправовой характер. Одно из обоснований — «в связи с тяжелым экономическим состоянием Украины». Ну чушь какая-то, хоть бы воздержались от этой фразы. Но решение суда есть, и мы будем из него исходить, искать приемлемые для всех решения, в том числе для Украины.

Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностями. И мы заинтересованы в том, чтобы украинская сторона была довольна ими».

О распространении опыта «дальневосточного гектара»

«Депопуляция там (на Дальнем Востоке. — «Известия) происходит гораздо быстрее, чем на других территориях Российской Федерации. «Дальневосточным гектаром» воспользовалось уже немало людей. Мы распространили возможность его получения на всех, кто хочет приехать туда и жить там… Хорошо известные проблемы, с этим связанные, — выделение земель не всегда обосновано. (…) Сначала нужно реализовать эти начинания там, а потом переходить к другим регионам».

Об отношении к Ленину и политике большевиков

«Что касается фигуры Ленина в нашей истории и моих оценок в этом смысле. На мой взгляд, он был скорее не государственный деятель, а революционер».

«Что касается выноса тела из Мавзолея — мне кажется, такие вопросы лучше не трогать. Лучше идти своим путем вперед».

«Что большевики сделали? Они связали будущее страны со своей партией. Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду (в дискуссии с режиссером Александров Сокуровым на заседании СПЧ. — «Известия»). И вот это я имею в виду и сейчас».

«Когда я познакомился с его отцом, первым президентом Чеченской Республики. Он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться — он пришел выстраивать отношения с Россией.

Он мне что тогда сказал: «Мы думали, что с некоторыми нашими исламскими странами будет лучше, мы поняли, что это не так — они начали нас подчинять своей воли… Мы теперь поняли, что нам лучше будет с Россией».

Вы знаете его судьбу — он погиб от рук террористов, он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Я до сих пор не могу себя простить за то, что его отпустил. (…) Его сын до сих пор подвергается опасности в ежедневном режиме».

О США, Украине и России

«Если бы хотели помочь, лучше бы денег дали Украине… дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают, дают гарантии на кредиты, это же не реальные деньги. (…) Вроде как поддерживают нынешний украинский режим, а вроде как наносят серьезные удары… Например, требуют продавать земли, а земля для украинцев — святое».

«Мы готовы до конца года просто взять и продлить СНВ-3. Если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. Это, на мой взгляд, плохо».

О праздновании 75-летия Победы и исторических оценках

«Что касается участия в Параде — это личный выбор глав государств. Но если кто-то не приедет в силу наших сегодняшних отношений, думаю, для них это будет большой ошибкой. Потому что это вопрос их уважения к тем, кто отстоял наши народы. … Это символический, важный жест. Мы будем рады всем».

«Иногда я слышу разговоры что, мол, может быть можно было Ленинград сдать? И мне каждый раз хочется сказать: «Вы придурки, нет? Вас бы никого не было».

«Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить. И я ее обязательно опубликую. Потому что я сейчас смотрю некоторые материалы, и вы знаете, все становится предельно ясно».

«Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм. Но сравнивать сталинизм и фашистскую Германию — абсолютно неприемлемо. Это верх цинизма».

О чистках в правоохранительной системе и деле Ивана Голунова

«Чистки <в правоохранительных органов> уже были в нашей не очень далекой истории. И думаю, что лучше никаких чисток нам не проводить. То, что надо совершенствовать систему работы правоохранительных органов — это очевидно. Но ваши слова о принципе «своих не сдаем» не соответствуют действительности. Везде есть службы собственной безопасности и они работают достаточно эффективно: большое количество дел в отношении сотрудников основано как раз на материалах этих служб».

«Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Что там происходит: действительно принято решение засекретить материалы, в связи с тем, что там есть информация, связанная с оперативно-розыскной деятельностью. (…)

Но хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек. Они все уволены из органов внутренних дел и против них возбуждены уголовные дела».

О пересмотре показателей нацпроектов

«Первое – пересматривать ничего не нужно по большому счету. Второе – персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить и детализировать. Третье – мы раньше не работали с помощью таких инструментов, были госпрограммы, но это немного другое.

Буксует или нет – конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, нормативную базу. У меня даже чувство тревоги возникло на том этапе, как это будет двигаться. Но смотрите: из 38 целей на этот год 26 мы считаем реализованными».

«Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но. Я все-таки считаю, что менять Конституцию, принимать новую нам не следует… У нас есть фундаментальные вещи, которые нам нужно закрепить».

«Что касается прежних изменений, они были связаны с количеством президентских сроков. Что можно было сделать – отменить оговорку «подряд». Другие вопросы имеют более вкусовой характер».

О роли дружбы России и КНР

«Многополярность мира — это производное от экономических отношений. После Второй мировой войны доля США в мировом ВВП была больше 50%, сейчас доля Китая в мировом ВВП больше… и так же по многим другим показателям.

Это неизбежно несет изменения по другим направлениям. В этом очень велика роль нашего взаимодействия с Китаем».

О международных соревнованиях на территории РФ

«WADA не запретила проводить эти соревнования. Внимательнее почитаем давайте — они рекомендуют международным федерациям. Вот, например, чемпионат Европы по футболу будет. Мне так и сказали: «Билеты проданы уже». Я думаю, что и чемпионат по волейболу в Ярославле, о котором вы говорите, тоже пройдет. Я предлагаю спокойно дождаться решения арбитражного суда.

Но российские спортсмены готовились и продолжают готовиться к соревнованиям. Они у нас блестящие ребята».

Об отставке иркутского губернатора

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. У меня есть другие цифры, которые достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутской области есть много проблем. Я не могу сказать, что Левченко плохо работал, но ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению».

О Союзном государстве

«Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными… То, что у нас Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад. Здесь определенные достижения есть, особенно в социальной сфере.

Основополагающие решения пока не реализованы…Много сделано в рамках ЕврАзЭС. В чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС глубже, чем в рамках Союзного государства».

Об ипотеке и использовании маткапитала

«Банки не отказываются использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры чрезмерно усложнены, что представляет неудобство для людей. Здесь я с вами согласен.

Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства маткапитала для первичного взноса или погашения ипотеки. Сейчас такие меры принимаются. Что еще надо сделать? Надо внедрять процедуры электронного документооборота, чтобы такие вопросы решались между банками и пенсионным фондом без участия человека. Это можно и нужно делать».

О санкциях ЕС

«Есть разные, примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для ЕС — где-то под 50 млрд евро [потерь], по-моему, Всемирный банк насчитал нам 50 млн долларов.

Потери большие, за ними стоят не просто деньги, и суммы какие-то, а рабочие места, потеря рынков… В принципе мы за полную нормализацию, тем более что эффективно ничего не работает.

Есть и минусы для нас, но есть и плюсы. В том числе сельское хозяйство, в котором произошел резкий скачок… Наша экономика — это я могу с полной ответственностью заявить — адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала намного более устойчивой».

О сложностях ВПК

«Сегодня главная проблема — закредитованность предприятий ВПК. Сейчас правительство, участники отрасли активно работают над тем, чтобы развязать этот гордиев узел. Он развязываемый, решение есть. Это важно, потому что «оборонка» в известной степени является локомотивом дальнейших изменений».

Об устоявшейся пенсионной системе

«В области пенсионного обеспечения никаких изменений не планируется… Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается – ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде. А заморозка накоплений — это просто средство их защиты».

О законе против домашнего насилия

«Сам законопроект я не читал, но мне не так давно Валентина Ивановна Матвиенко, все про него подробно объяснила. Мое отношение смешанное. Во-первых, силой любить не заставишь. Раньше у нас обращались в месткомы и парткомы, чтобы одного из супругов — чаще мужчину — приструнили. Но я точно против любого насилия. Особенно по отношению к женщинам и детям. Другое дело, что в большинстве случаев можно воспользоваться уже действующими нормами — например, о хулиганстве. Поэтому нужен ли этот закон, я не уверен. Нужно посмотреть и спокойненько все решить».

О нехватке медикаментов

«Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться. Одно из них, оно очень важное – это регистрация новых цен на медицинские препараты и проведение аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время…

В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Раз мы экспортируем, значит, качество их достигает мирового уровня».

О признании физических лиц иноагентами

«По поводу физических лиц, которые могут быть признаны иноагентами. Не мы придумали сам термин. Это закон действует с конца 1930-х годов в США. И работает прекрасно.

Но правоприменительную практику нужно совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Общественно-политическая деятельность понятие широкое, важно, чтобы под нее не попадали те, кто занимается какими-то другими сферами — скажем, экологией».

О росте благосостояния граждан

«В последние годы мы наблюдали снижение доходов граждан — это очень плохо, это одна из наших проблем. Мы должны решать ее за счет роста производительности труда и роста ВВП. Все другое, в том числе раздача денег из резервных фондов, это ни к чему не приведет… Нужно решать фундаментальные вопросы развития экономики».

О мирном договоре с Японией

«Это же не мы сказали, что США договаривается с Японией о размещении ракет средней дальности… Как мы можем это не учитывать, в том числе в контексте [Курильских] островов? Где у нас гарантии, что на них не появится вооружение… Об этом говорит элементарная формальная логика. Можем ли мы искать выход? Можем, что мы и делаем с японскими властями. 70 лет искали – пока не нашли решения, но мы настроены его найти».

О праве на невмешательство

«Мы много раз, в том числе со стороны официальных органов власти различных стран мира, в числе которых Великобритания, слышим оценки о происходящем внутри России. Оставляем за собой право вести себя таким же образом в отношении вас… Мне кажется, к вмешательству это не имеет никакого отношения».

О женщине в роли президента

«С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну и за людей, эти требования <к человеку, занимающему президентский пост> не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. Женщина, тем не менее, привносит в политику какое-то женское начало — меньше агрессии, в том числе. И это безусловно будет востребовано».

О возможных фактах притеснения российских СМИ за рубежом

«Принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее будут малоэффективными, потому что будут лить воду на мельницы тех, кто хочет и дальше растаскивать наши страны и наши народы. Мы не должны этого делать. И как бы ни было сложно, нужно добиваться возможности работать и дальше в этих странах, которые бояться вашей информации. Мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы поддержать вас, где бы это ни было. Доступными методами, такими методами, которые мы можем себе позволить».

Источник: Портал Информер