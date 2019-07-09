Главный «единоросс» Севастополя занял 32 место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов России

Руководитель регионального отделения “Единой России” в Севастополе, депутат Госдумы Дмитрий Саблин занял 32 место в рейтинге Forbes среди богатейших государственных служащих и депутатов России.

Суммарный доход его семьи составил 473,46 млн рублей. При этом его личный доход за год составил всего 6,9 млн рублей. Также Саблину принадлежит 28 объектов недвижимости.

Согласно информации Forbes, жена депутата Алла Саблина (Налча) занимается бизнесом. Она владеет долями в десятке московских и подмосковных компаний, которые занимаются девелопментом, операциями с недвижимостью, телекоммуникациями.

Алла Саблина (Налча) –>

Напомним, что в 2016 году суд удовлетворил иск Саблина о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному: в одном из своих расследований тот обвинял депутата во владении преступно нажитым имуществом.