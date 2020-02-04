Главный коммунист Севастополя призвал проверить ход чаловской «реконструкции» Матросского бульвара

4 февраля 2020     14
Главный коммунист Севастополя призвал проверить ход чаловской «реконструкции» Матросского бульвара

Вице-спикер севастопольского Законодательного собрания, коммунист Василий Пархоменко, предложил провести совещание городских властей по вопросу реконструкции, которая проводится на Матросском бульваре.

«Там ведётся капитальное строительство – уже четвёртый этаж погнали. Поэтому, я полагаю, нужно было бы незамедлительно провести совещание, проверить наличие сметной документации, которая, говорят, не утверждена в соответствующем порядке.

Имеются ли все заключения и разрешения. Прежде, чем нас поставить перед фактом, предложил бы правительству принять участие – провести специальное совещание по этому объекту», – сказал он.
Это предложение Пархоменко озвучил с трибуны Заксобрания. Он хотел адресовать его и.о. губернатора, но тот в зале отсутствовал. Вице-спикер выразил уверенность, что присутствующие заместители главы города всё передадут руководителю.В октябре 2019 года врио губернатора говорил о том, что власти региона содействуют в реконструкции Матросского бульвара – объект должен быть сдан к 14 июня. Реконструкцию бульвара проводит фонд «35 береговая батарея», аффилированный с бизнесменом Алексеем Чалым.



Вторник, 4 февраля 2020 г. 2232

Источник: Портал Информер

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