Главный севастопольский «мыслитель»

Когда коту совсем нечего делать, он находит увлечённое занятие у себя под хвостом.

Когда у интернет-портала, находящегося на содержании у одиозного севастопольского олигарха, заканчиваются все интеллектуальные ресурсы, иссякают умственные способности, источаются творческие таланты и наступает полоса окончательной стагнации и застоя, то ресурс бросается взбодрить сам себя игрой в некие номинации в формате народный выбор–2019, в котором политиком(!) года(!) для Севастополя назначает депутата В.Горелова.

Классика жанра про «кукушку, которая хвалит петуха»!

То, что В.Горелов видится «политиком» в чьём-то горячечном воображении – так в этом нет ничего неожиданного. Неожиданно лишь то, почему не было номинации «краснокнижный пенёк года»?!

В.Горелов после своего назначения «политиком 2019 года» в присущей ему манере «обо всём, но ни о чём толком» изрёк:

«В этом году мы добились смены власти, которая не украшала, а уродовала город. Причём целенаправленно и не один год. И решения по поводу Матросского бульвара, по лесам, по вольеру на мысе Айя, по земельным участкам — это итог нашей борьбы. Мы бы этого не добились с тем заксобранием, которое сейчас имеем. Совокупность прежнего руководства исполнительной власти и нынешнего заксобрания стала бы реальной катастрофой для города».

Во-первых, произошла не смена власти, а её ротация ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО рамках действующего российского законодательства, это не результат личных усилий «Горелова-со-товарищи».

Во-вторых, уродовала город именно законодательная ветвь власти в Севастополе, которая выбрала путь тотальной борьбы с властью исполнительной по методичкам содержащего её олигарха, именно в рядах этой ветви В.Горелов «вкусно» и «сытно» провёл прошедшие пять лет.

Размышляя и «разговаривая». Разговаривая и «размышляя». В основном – сам с собой.

Возможно, депутат Горелов мнит себя памятником, украшающим Севастополь? Или «забронзовел» от ощущения своей исключительности в «политике»?

Типа, «забурел»:

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В-третьих, реальная катастрофа для города – это ВНОВЬ присутствие в Законодательном собрании особо оголтелых приверженцев «летающего че».

Да и какой толк от очередных гореловских лукавых «кажется»?

«Впервые за пять с половиной лет, мне кажется, Севастополь получил достойного руководителя, который нацелен на развитие города, на достижение результатов, а не на другие интересы. Сейчас я с большим оптимизмом смотрю именно в сторону исполнительной власти. Мне кажется, что именно там сейчас находится стержень городской политики и стержень того, что называется сбалансированным управлением городом. Я очень надеюсь, что эта ситуация сохранится в дальнейшем, а не закончится в сентябре 2020 года», – говорил Горелов.

В своё время он высказывался, что: «…Сергей Иванович Меняйло 9 октября говорил о своей приверженности этой концепции, и думаю, что теперь все работы, которые правительству и законодательному собранию предстоит выполнить, будут нацелены на ее реализацию…».

Речь шла о концепции развития Севастополя не только как военно-морской базы.

Всячески хвалил Меняйло В.Горелов и позже: «Так, комментируя нынешний состав комиссии по регулированию градостроительной деятельности, парламентарий отметил, что раньше, дескать, было лучше. Сопоставляя то, что происходит сейчас, у меня есть мнение, что раньше в этом смысле было лучше. Сергей Иванович (экс-губернатор Меняйло – прим. ред.) пытался каким-то образом паритет поддерживать…».

А потом – бац! – хозяин над высказываниями Горелова местный олигарх дал команду «сменить пластинку», он тут же отработал вводную про ранее им же хвалимого Меняйло: «На мой взгляд, ошибки, допускаемые губернатором, его неспособность грамотно управлять городом, его самодурство, построенное на принципе «Я начальник, ты – дурак», привели город на грань социального протеста. Таковое недопустимо вообще, но особенно – в тех непростых внешнеполитических условиях, в которых находится наше Отечество. Уверен, что авторитет севастопольского губернатора упал настолько низко, что купировать эту ситуацию, исправить ее, уже не получится».

Про Овсянникова из уст Горелова всё было точно так же, но только в других выражениях.

Так что нынешнему исполняющему обязанности севастопольского «градоначальника» – господину Развожаеву – возможно, придётся столкнуться с подобным флюгерством «политика года 2019» по имени В.Горелов.

Николай Жаров

Источник: Портал Информер