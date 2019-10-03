Главный фонтан Севастополя превращается в зловонную лужу! (УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ФОТО)

3 октября 2019     24
Главный фонтан Севастополя превращается в зловонную лужу! (УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ФОТО)

8 мая 2019 года состоялось долгожданное открытие Парка Победы, реконструкция которого началась два года назад.

На главной аллее парка расположены 15 светодинамических музыкальных фонтанов. Два больших фонтана диаметром по 50 метров носят названия «Победа» и «Центральный», а остальные названы в честь городов-героев.

Однако, как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от жителей Севастополя, из-за технических проблем фонтан уже более двух месяцев не работает.

Воду, скопившуюся в бассейне, никто не выкачивает, а она гниет. Дно грязное и заполнено бытовым мусором. 

Парк Победы хорошо известен в Севастополе, но в последнее время он стал эпицентром скандалов. Все началось после того, как фирма «Глассок Крым», нанятая в качестве подрядчика реконструкции Парка Победы, стала фигурантом многочисленных судебных дел.

Как утверждают СМИ, гендиректор фирмы «Глассок» скрывается на Украине.

Завершила первый этап реконструкции фирма «Ривьера», в портфолио которой уже есть несколько местных реконструкций. «Ривьера» перестроила Парк Анны Ахматовой, а также сквер у Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент.

Новый подрядчик выполнил заказ в срок, но вот качеству этих работ удивился даже врио губернатора Михаил Развожаев.

С тех пор утекло уже немало времени. Коммунальные службы города, судя по всему, утратили всякий интерес к Парку Победы. Вот и приходит в упадок знаменитый в Севастополе и за его пределами парк, ставший еще одним олицетворением бессмысленной траты государственных денег.

 


Четверг, 3 октября 2019 г. 94

Источник: Портал Информер

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