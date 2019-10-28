Главой Евпатории избран Роман Тихончук

Депутаты Евпаторийского городского совета утвердили главой администрации города Романа Тихончука. Об этом Крыминформу сообщила председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.
«Завершилась сессия Евпаторийского городского совета. На сессии присутствовало 24 депутата, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Тихончука Романа Георгиевича», – сказала Харитоненко.
Тихончук до назначения исполнял обязанности главы администрации Евпатории. Ранее он являлся депутатом горсовета первого созыва.
Напомним, что Андрей Филонов, занимавший ранее пост главы горадминистрации, был отстранен от должности 30 апреля 2019 года. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя по обвинению в мошенничестве.
Понедельник, 28 октября 2019 г. 441
Источник: Портал Информер