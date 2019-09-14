Главрач севастопольской больницы опроверг смерть пациентки из-за отключения света

Ранее сын пациентки связал смерть матери с перебоями в электроснабжении в больнице на улице Надеждинцев.

, – уточнил главный врачОн также сказал, что отключения электроснабжения в больнице не было, электропитание в розетках присутствовало. При проведении капитального ремонта 11 сентября подрядчиком было частично отключено освещение на третьем этаже корпуса больницы – горели не все светильники.

Здание стационара на улице Надеждинцев было построено в 1960 году и до настоящего времени не ремонтировалось. Больница обслуживает около 70 тысяч жителей Корабельной стороны. В конце июня ремонт начался в правом крыле больницы; он будет проходить поэтапно. В ходе ремонта будут заменены инженерные сети – проводка, водоснабжение, вентиляция. Будет отремонтирована крыша, заменены окна, оборудован лифт; также будет проведена отделка помещений, заменены окна, обновлён фасад. Кроме того, в стационаре появится новое оборудование – рентген, аппарат искусственной вентиляции лёгких, УЗИ.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 9

Источник: Портал Информер