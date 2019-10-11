Главы Крыма и Севастополя обсудили вопросы развития полуострова

Крым и Севастополь выработают единый подход в вопросах развития полуострова. Это решение принято 11 октября в ходе двусторонней встречи врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

«Мы приехали в Симферополь практически полным составом обновленного правительства Севастополя. Подробно обсудили все вопросы и договорились о том, что до конца года подпишем отдельное соглашение о реализации общих подходов и к социальной политике, и к экономической политике – чтобы и Севастополь, и Крым с этими одинаковыми подходами выходили на федеральный уровень.

Также мы договорились, что до конца года урегулируем все вопросы, связанные с границей субъектов, чтобы можно было Севастополю приступить к завершению формирования генерального плана.

За эту конструктивную, понятную, четкую позицию Сергею Валерьевичу особенно благодарен. У нас есть ряд инициатив по реализации ФЦП и строительству важных социальных объектов, которые сегодня нужны и Крыму, и Севастополю, с которыми мы вместе выйдем на федеральный уровень», – отметил Михаил Развожаев.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития субъектов.

«Договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор и анализ лучших практик, методик в реализации федеральных, региональных проектов, мер социальной поддержки, экономических вопросах», – сказал Аксенов.

Он уточнил, что в этом году все вопросы будут урегулированы и зафиксированы документально.

«Никаких разногласий между органами власти Севастополя и Республики Крым нет, мы находимся в одной лодке. Планируем в ближайшее время окончательно определиться в вопросе по установлению и согласованию границ между субъектами. Благодарю Михаила Владимировича за конструктивный подход. Уверен, что эту же динамику мы сохраним и дальше будем двигаться вместе», – отметил Аксенов.







Пятница, 11 октября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер