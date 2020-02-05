Главы муниципалитетов будут отчитываться о ситуации, связанной с эпидемией коронавируса

Главы муниципалитетов всех регионов России должны принять меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на подконтрольных территориях. Об этом сообщает «URA.RU», которое утверждает, что у него есть копия сообщения, адресованная одному из муниципалитетов.

Такое указание содержится в правительственной телеграмме, направленной утром 5 февраля во все города Российской Федерации.

В документе говорится, что местные власти должны усилить режим дезинфекции помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги. Чиновникам предстоит проинформировать работников муниципальных учреждений и обращающихся к ним граждан, что представляет собою коронавирус, как он распространяется и как можно защититься от заболевания.

При появлении симптомов, схожих с коронавирусной инфекцией, тут же стоит обращаться к медикам.

Местные власти должны оперативно направлять в Минтруд России информацию о каждом случае заболевания новой инфекцией в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей (больницы, ночлежки и другие).







Среда, 5 февраля 2020 г. 9

Источник: Портал Информер