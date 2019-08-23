Глеб Шагун ушёл из правительства Севастополя

Директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун принял решение уволиться. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети.

“Ну, вот и все! В истории о том, как я был чиновником, можно поставить точку. Врио губернатора удовлетворил моё прошение об отставке. Вы не поверите, но за пять лет ещё ни одному человеку на позиции “внутренняя политика” в Севастополе не удавалось выжить более года. Планка взята”, – отметил Шагун.

Подчеркнём, что с момента назначения Михаила Развожаева врио губернатора это уже четвёртая отставка. Глеб Шагун продержался дольше всех и принял решение, что не будет дальше работать в команде нового руководителя региона.

22 июля заявление об уходе написал заместитель губернатора Илья Пономарев, 6 августа ушел и.о. вице-губернатора, и.о. директора департамента общественной безопасности Владимир Татарчук. 22 августа покинул правительство директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Биография:

родился 18 июля 1977 года в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный университет культуры и искусств, специальность “Документоведение и документационное обеспечение управления”.– помощник генерального директора ЗАО “Телекомпания ВИД”;

1998-1999 – медиа-директор ООО “Рекламное агенство Т-34”;

2002-2007 – генеральный директор ООО “Первое поле”;

2007-2011 – генеральный директор ЗАО “МируМир”;

2011-2015 – генеральный продюсер, управляющий директор ЗАО “РБК-ТВ”;

2015-2016 – генеральный директор, ОА “РБК-ТВ”;

2017- 2018 – исполнительный директор ООО “Альма Групп”.

Со 2 августа 2018 по август 2019 – директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя.

Награжден Почетной грамотой президента РФ в 2014 году.

К сведению, официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставила без внимания назначение Глеба Шагуна директором департамента общественных коммуникаций Севастополя. Кадровую перестановку в правительстве города она прокомментировала в социальных сетях.

«Глеб Шагун возглавил департамент общественных коммуникаций Севастополя. Поработаем», – заявила она.





Пятница, 23 августа 2019 г. 619

Источник: Портал Информер