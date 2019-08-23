Глеб Шагун ушёл из правительства Севастополя

23 августа 2019     16
Глеб Шагун ушёл из правительства Севастополя

Директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун принял решение уволиться. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети. 

“Ну, вот и все! В истории о том, как я был чиновником, можно поставить точку. Врио губернатора удовлетворил моё прошение об отставке. Вы не поверите, но за пять лет ещё ни одному человеку на позиции “внутренняя политика” в Севастополе не удавалось выжить более года. Планка взята”, – отметил Шагун. 

Подчеркнём, что с момента назначения Михаила Развожаева врио губернатора это уже четвёртая отставка. Глеб Шагун продержался дольше всех и принял решение, что не будет дальше работать в команде нового руководителя региона. 

22 июля заявление об уходе написал заместитель губернатора Илья Пономарев, 6 августа ушел и.о. вице-губернатора, и.о. директора департамента общественной безопасности Владимир Татарчук. 22 августа покинул правительство директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов. 

Биография:

Глеб Евгеньевич Шагун родился 18 июля 1977 года в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный университет культуры и искусств, специальность “Документоведение и документационное обеспечение управления”. 1997-1998 – помощник генерального директора ЗАО “Телекомпания ВИД”;

1998-1999 – медиа-директор ООО “Рекламное агенство Т-34”;

2002-2007 – генеральный директор ООО “Первое поле”; 

2007-2011 – генеральный директор ЗАО “МируМир”;

2011-2015 – генеральный продюсер, управляющий директор ЗАО “РБК-ТВ”;

2015-2016 –  генеральный директор, ОА “РБК-ТВ”;

2017- 2018 – исполнительный директор ООО “Альма Групп”.

Со 2 августа 2018 по август 2019 – директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя. 

Награжден Почетной грамотой президента РФ в 2014 году. 


К сведению, официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставила без внимания назначение Глеба Шагуна директором департамента общественных коммуникаций Севастополя. Кадровую перестановку в правительстве города она прокомментировала в социальных сетях.

«Глеб Шагун возглавил департамент общественных коммуникаций Севастополя. Поработаем», – заявила она.


Пятница, 23 августа 2019 г. 619

Источник: Портал Информер

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