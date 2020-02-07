Глухонемого севастопольца оставили сидеть в украинской тюрьме

Херсонский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов жителя Севастополя, которому инкриминируют участие в самообороне Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая располагается в Киеве.

«Суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым, отказав стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы, и оставил в силе решение, которым бывшему участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога», – говорится в сообщении.

Напомним, что в январе на пункте пропуска «Чонгар» украинские силовики задержали крымчанина по подозрению в участии в самообороне Крыма. Суд поместил мужчину под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. По словам севастопольского омбудсмена Павла Буцая, задержанный является глухонемым церковным служителем, который ездил на церковную службу в Киево-Печерскую лавру.







Пятница, 7 февраля 2020 г. 83

Источник: Портал Информер