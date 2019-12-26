Говоривший с Путиным школьник рассказал о путешествии в поезде по Крымскому мосту

Симферопольский школьник Дима Грознов, который летом во время «Прямой линии» просил президента РФ Владимира Путина отремонтировать башню с часами на железнодорожном вокзале, с мамой проехал в поезде «Таврия» из Крыма на материк. Об этом он рассказал Крыминформу.

«Если честно, я бы пять звёзд поставил, как отелю. Здесь есть зарядка, USB, есть просто все. Снаружи даже, когда говорят, какая станция, почти не слышно, так что эти стекла – звуконепроницаемые. Плавно мы едем. В этом разница большая. К примеру, на электричке болтаются все люди, как матрёшки», – сказал школьник.

В июне 2019 года Дима отправил видеовопрос и попросил президента обратить внимание на состояние водонапорной башни с часами, построенной по проекту известного советского архитектора Алексея Душкина. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал школьнику обратиться в федеральные ведомства, чтобы решить вопрос с ремонтом.

Ремонтные работы на башне начались в ноябре. Завершить их планируют в 2020 году. К запуску железнодорожного движения в Крым на вокзале Симферополя провели ремонт: обновили покрытие дорожек, внутреннюю и внешнюю отделку здания, уложили тактильную плитку. Кроме того, возобновили работу медпункт и камеры хранения. Вход на вокзал через зону досмотра организован с восточной стороны, это нововведение Диме не понравилось.

«Я не ожидал, что вход на вокзал так сделали. Все перекрыто, надо обходить. Короче, много времени надо потратить. Москвичам, наверное, не понравится», – отметил Дима.

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25 декабря 2019 года в Крым прибыл поезд №7 из Санкт-Петербурга. От Симферополя до Севастополя в нем проехали глава Крыма Сергей Аксёнов, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Сегодня утром на вокзале Симферополя встретили первый двухэтажный поезд из Москвы.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 244

Источник: Портал Информер