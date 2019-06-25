Голосование «Мисс Инста Крым-2019» (ФОТО)

25 июня 2019     17
Голосование «Мисс Инста Крым-2019» (ФОТО)

Уже во второй раз в Крыму проходит громкий конкурс-проект «Miss Insta Crimea» под руководством команды RomamcevaGroup.12 молодых девушек на 2 месяца погружаются в мир фото и видеосъемок. Многочисленные партнеры проекта устраивают для представительниц прекрасного пола различные мероприятия и мастер-классы. С ними работает огромная команда стилистов и визажистов как в Севастополе, так и Симферополе. «Miss Insta Crimea» – это проект, не имеющий аналогов в России. Организаторы – Мария Романцева и Елизавета Арутюнян – создали его с нуля, полностью разработав исключительно актуальную на сегодняшний день концепцию конкурса красоты.
Информационный портал «ИНФОРМЕР» является партнёром этого мероприятия. Мы предлагаем нашим читателям выбрать девушку в номинации: «Miss insta ВЫБОР КРЫМА 2019»

Потрясающие участницы проекта «Miss Insta Crimea 2019»:

Источник: Портал Информер

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