Голые мужчины устроили пробег по ночному Киеву (ВИДЕО)

27 декабря 2019     12
Голые мужчины устроили пробег по ночному Киеву (ВИДЕО)

Вечером 26 декабря прохожие в центре Киева стали свидетелями странного зрелища: группа голых бегунов пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности. Свои причинные места мужчины прикрывали снятой одеждой. 

 

 

Очевидцы успели частично снять происходящее на видео. По словам киевлян, за голой компанией бежали полицейские. Другие обстоятельства «забега» неизвестны.

Напомним, в декабре 2018 года произошел аналогичный инцидент в подземном переходе у киевской станции метро «Площадь Льва Толстого». Тогда причиной обнажённого забега стал спор, проигранный сотрудниками одного из киевских офисов.



Пятница, 27 декабря 2019 г. 1239

Источник: Портал Информер

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