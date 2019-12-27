Голые мужчины устроили пробег по ночному Киеву (ВИДЕО)

Вечером 26 декабря прохожие в центре Киева стали свидетелями странного зрелища: группа голых бегунов пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности. Свои причинные места мужчины прикрывали снятой одеждой.
Очевидцы успели частично снять происходящее на видео. По словам киевлян, за голой компанией бежали полицейские. Другие обстоятельства «забега» неизвестны.
Напомним, в декабре 2018 года произошел аналогичный инцидент в подземном переходе у киевской станции метро «Площадь Льва Толстого». Тогда причиной обнажённого забега стал спор, проигранный сотрудниками одного из киевских офисов.
Пятница, 27 декабря 2019 г. 1239
Источник: Портал Информер