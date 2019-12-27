Голые мужчины устроили пробег по ночному Киеву (ВИДЕО)

Напомним, в декабре 2018 года произошел аналогичный инцидент в подземном переходе у киевской станции метро «Площадь Льва Толстого». Тогда причиной обнажённого забега стал спор, проигранный сотрудниками одного из киевских офисов.

Очевидцы успели частично снять происходящее на видео. По словам киевлян, за голой компанией бежали полицейские. Другие обстоятельства «забега» неизвестны.

Вечером 26 декабря прохожие в центре Киева стали свидетелями странного зрелища: группа голых бегунов пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности. Свои причинные места мужчины прикрывали снятой одеждой.

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