Горан Брегович обратился к крымчанам с посланием

Знаменитый сербский композитор и музыкант Горан Брегович, который дал концерт в Симферополе накануне Дня народного единства, пожелал крымчанам межнационального согласия.

«Я из Сараево, где, как и в Крыму, мы уверены в собственном богатстве, потому что мы живем в миксе культур, вероисповеданий: католицизма, мусульманства, христианства, иудаизма. Но, к сожалению, иногда это обогащает немногих. Это очень печально. Я надеюсь, вас не постигнет такая судьба, и вы будете счастливы с вашими различиями», – сказал Брегович.

Он также рассказал журналистам поучительную историю о согласии между разными народами. Это рассказ о репортере, узнавшем о старом еврее, который на протяжении многих лет каждый день молился у Стены Плача в Иерусалиме.

Журналист встретился со старцем и спросил, о чем он ежедневно молится. Старый еврей ответил, что разговаривает с Богом о том, что войны между народами разных вероисповеданий должны прекратиться.

«Журналист спросил: «И?». Еврей ответил: «И у меня такое впечатление, что я постоянно говорю со стеной». Так вот, в чем смысл этой истории в том, что Бог не должен учить нас, как жить вместе. Мы должны этому учится сами», – рассказал Брегович.

Тема мира и согласия между представителями разных народов и национальностей – одна из ключевых в творчестве музыканта.

В прошлом году Брегович представил музыкально-исторический проект «Три письма из Сараево». Это история о мирном сосуществовании трех религий в боснийской столице.

Брегович задумался о написании гимна межнациональной дружбы в Крыму. Эту идею с восторгом встретили представители наицональных общин Крыма.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер