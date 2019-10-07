Гора Гасфорта - для отдыха и спорта

4-5 октября в Севастополе и его окрестностях прошел масштабный и зрелищный велофестиваль “Балаклавские Склоны”. В нем приняли участие 116 спортсменов из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодара, Новороссийска, Ростова и других городов России.

Самыми юными райдерами стали Богдан Ефимцов и Данил Мотлохов из Ялты, взрослыми – Сергей Гайнулин из Севастополя и Алексей Кислинский из Алушты.

В спортивном мероприятии приняли участие и девушки: 10 представительниц прекрасной половины человечества не менее уверенно преодолевали лесные тропинки и многочисленные естественные препятствия, которые встречались им на пути.Организаторы велофестиваля подготовили девять уникальных трасс.

4 октября велосипедисты покорили пять из них, располагающихся в районе горы Гасфорта. Еще четыре специальных участка ждали райдеров в Балаклаве, где 5 октября и состоялся финал российской эндуро серии.Во время скоростного спуска с горы Спилия спортсменам нужно было покорить лестницу, ведущую с крепости Чембало к набережной Назукина. Но наиболее сложными для райдеров, обессиленных двухдневными соревнованиями и серьезными нагрузками, стали последние метры до финиша. В день финала шел дождь, который ухудшал видимость, делал трассы еще более сложными и вносил коррективы в фестивальную программу, но помешать соревнованиям так и не сумел.

По словам организатора велофестиваля “Балаклавские Склоны” Дмитрия Бахонько, чмероприятие прошло “на ура”, несмотря на то, что многие трассы были совсем нелегкими и требовали от велосипедистов тяжелой физической подготовки. “Около десяти лет мы мечтали устроить столь яркие велосостязания в Севастополе и Балаклаве. Дисциплина Эндуро – достаточно интересная и популярная, она имеет большие возможности в нашем регионе, поэтому такой вид спорта непременно нужно развивать. Надеемся, что еще не раз наш город примет этапы Российской Эндуро Серии”, – подчеркнул Дмитрий Бахонько.

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Понедельник, 7 октября 2019 г. 242

Источник: Портал Информер