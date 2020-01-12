Горбачёв считает, что народ в России спивается

12 января 2020     16
Горбачёв считает, что народ в России спивается

Горбачев высказался об отмене длинных выходных в январе и мае, по причине того, что россияне в это время спиваются.

Горбачев считает, что такое количество выходных отрицательно сказывается на общественной жизни, поэтому предлагает их резко сократить.
Он считает, что россияне в периоды каникул лентяйничают и спиваются, особенно этот тренд проявляется в глубинкеЕдинственный президент СССР добавил, что в период его правления не было такого количества выходных, а люди жили гораздо лучше, нежели чем сейчас. Все это позитивно сказывалось на жизни страны.

Аналогичное предложение недавно высказал Геннадий Онищенко, его причины были почти такими же, как и у экс-президента.
Напомним, что Михаил Горбачев первый и последний президент СССР, в годы его правления в стране прошла перестройка, а также была завершена холодная война. После него СССР перестало существовать как страна.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 1924

Источник: Портал Информер

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