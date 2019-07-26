Гордон готов продать квартиру, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил о готовности продать квартиру, чтобы взять интервью у Владимира Путина.
Журналист хочет выручить от продажи жилья 50 тысяч долларов и заплатить за беседу с российским лидером. О своем желании Гордон заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Дмитрий Гордон
«Это моя мечта, взять интервью у Владимира Владимировича [Путина]», — ответил журналист на вопрос ведущего о том, готов ли он предоставить слово президенту РФ на украинском телевидении.
«Я даже однажды заявил, я официально это сказал, что я бы продал одну из своих многочисленных квартир, однокомнатную, за тысяч 50 долларов, и отдал бы 50 тысяч долларов за то, чтобы сделать интервью с Путиным», — сказал Гордон.
На эту реплику ведущий в шутку заметил, что Гордон «не очень ценит» российского президента, и подчеркнул, что взять интервью у Путина за деньги невозможно.
В ответ Гордон в прямом эфире обратился к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и заявил о своем намерении.
«Хочу оговориться, это не было бы интервью, где я бы ему подыгрывал», — подчеркнул журналист.
Пятница, 26 июля 2019 г. 66
Источник: Портал Информер