«Благодаря чётким и слаженным действиям спасателей пожар локализован на площади 0,4 гектара. На месте было задействовано 4 автоцистерны и 15 человек личного состава. Из них одна команда ВДПО: 1 автомобиль и 3 человека и одна команда Лесхоза: 4 человека. От МЧС 3 единицы техники и 8 человек», – прокомментировал заместитель начальника службы, начальник дежурной смены Службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях, капитан внутренней службы Александр Митрофанов.

Горела Балаклава (ФОТО, ВИДЕО) «Благодаря чётким и слаженным действиям спасателей пожар локализован на площади 0,4 гектара. На месте было задействовано 4 автоцистерны и 15 …



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