Гореловцы собираются «прикрутить вентиль» государственному телеканалу?

Понеслось… Воодушевлённые отставкой севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова группа говорунов из команды Алексея Чалого предвкушает расправу над средствами массовой информации, которые не поддерживают повестку деятельности выше озвученного политика.

В качестве первой «жертвы» выбрали государственный информационный портал ИКС-ТВ.

Депутат Заксобрания Горелов, эмоционально радуясь отставке губернатора Дмитрия Овсянникова в эфире передачи «Федеральное значение» 11 июля 2019 года, посетовал, что ушедший градоначальник не любил Севастополь, не понимал его и не пытался понять.

Присутствующие в студии автор Youtube-канала «Камни с неба» Алексей Процко, главный редактор интернет-портала «ForPost» Екатерина Бубнова, главный редактор интернет-портала «Примечания» Виктор Ядуха и депутат Законодательного собрания Севастополя, выдвинутый кандидат на выборы 2019 года от партии «Зеленые» Вячеслав Горелов согласно кивали и поддакивали, откровенная радость светилась на их лицах.

Что-то птичье почудилось в их образах, готовых заклевать любого, кто не ест из корыта, куда щедро насыпается корм олигархом Чалым.

Журналист и ведущий программы «Федеральное значение» Антон Пархоменко высказался в своём желании «прикрутить вентиль» государственному информационному каналу ИКС-ТВ. Автор Youtube-канала «Камни с неба» Алексей Процко грозным голосом призвал «жёстко разобраться» с ИКС-ТВ, так как, по его мнению, «это не имеет к журналистике никакого отношения».

Редактор «ForPost» Бубнова вдруг вспомнила о свободе слова, а также привела пример из анналов своего собственного желания сжечь книгу Гюстава Флобера «Мадам Бовари», а потом спохватилась и сослалась на слова некоего умного человека, который переубедил её это сделать, возможно, это был психиатр… Она также выразила желание быть сожжённой: «Если сжечь ИКС-ТВ, значит и нас всех сжечь» (дословно). Какие страсти, однако!

Редактор интернет-портала «Примечания» Виктор Ядуха оказался сообразительнее своих коллег и, возведя глаза к потолку, начал вещать с мнением знатока о некой системности в работе только что назначенного севастопольского градоначальника Михаила Развожаева: «Мне кажется, Развожаев, судя по тому, что я увидел, это системный и очень рациональный человек… И мне бы хотелось, чтобы он не понарошку, а всерьёз занялся заведением инвесторов, которые строили бы здесь промышленные объекты, строили производство, создавали рабочие места». Это была единственная здравая мысль в этом «птичьем гомоне».

Апофеозом передачи стало чоканье бокалами с водой за отставку губернатора Дмитрия Овсянникова. Видно сразу, ребята «спетые» и «спитые», понимают друг друга с полувзгляда. Какое отношение этот «птичий базар» имеет к журналистике? Непонятно.

Столько грязи за пять лет вылили эти деятели на государственную севастопольскую исполнительную власть, что понадобится немало лет, дабы севастопольцы вновь научились уважать и доверять российской власти как таковой.

Не всегда споры и разногласия необходимо выносить в публичную плоскость. Проблемы людей всё равно не решаются, но рикошетом идёт отдача в умы и сердца подрастающего поколения.

Севастопольское Законодательное собрание имеет штат высокооплачиваемых юристов. Годовой доход некоторых из них, согласно декларациям, имеет миллионный индекс. Чего не хватает? Навыков, умений, знаний, коммуникабельности, здравого смысла? Одной любовью, о которой мечтает Горелов, сыт не будешь. Журналисты, которыми себя называют Бубнова, Пархоменко, Ядуха, привыкли делать имя на чёрном пиаре – так проще.

Осталось посмотреть, через какое время ядовитые стрелы полетят в нового губернатора, если он не устроит сиятельного Алексея Чалого.