Горелов и Кажанов стали «зелёными»

20 июня 2019     17
Горелов и Кажанов стали «зелёными»

19 июня на съезде Всероссийской экологической партии «Зелёные» в Москве был утверждён список партийной ячейки для участия в выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва.

Во главе списка партии Вячеслав Горелов, на втором месте – Сергей Кажанов, коллега первого из команды «Чалого». По словам Горелова, он также будет избираться по одномандатному мажоритарному округу № 3.  

Как сообщает проект «Выбор-2019», выдвижение Вячеслава Горелова лидером предвыборного списка партии «Зелёные» на выборах в Законодательное собрание Севастополя поддержал Герой России, лётчик-космонавт Сергей Ревин, являющийся членом Центрального совета партии «Зелёные».

Вот полный список от партии «Зелёные» на выборы в Заксобрание Севастополя:

Горелов Вячеслав Николаевич,
Кажанов Сергей Петрович,
Бондарева Лилия Викторовна,
Нагорный Станислав Владимирович,
Георга-Копулос Антон Александрович,
Тарасюк Елена Евгеньевна,
Гусенков Алексей Иванович,
Рядненко Анастасия Алексеевна,
Семина Ирина Робертовна,
Пантелеева Галина Михайловна,
Морозов Роман Владимирович,
Никитин Дмитрий Сергеевич,
Искра Вера Ильинична,
Климов Игорь Вадимович,
Чадаев Олег Владимирович,
Щербатюк Владимир Иванович.

Источник: Портал Информер

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