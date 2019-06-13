Горелов, Солдатова, Дондук и Яковлева… Что происходит в «Единой России»?

Более того, наш источник утверждает, что 14 июня заявления о выходе из партии напишут еще два депутата Гагаринского муниципалитета – Сергей Дондук и Елена Яковлева.
Сергей Дондук
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Более того, наш источник утверждает, что 14 июня заявления о выходе из партии напишут еще два депутата Гагаринского муниципалитета – Сергей Дондук и Елена Яковлева.
Сергей Дондук
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Елена Яковлева и Алексей Ярусов
Как утверждает наш источник, велика вероятность того, что Елена Солдатова пойдет на выборы в Заксобрание в качестве самовыдвиженца.
«Я не могу говорить о том, что подвигло Солдатову на этот поступок. Вроде бы, особых разногласий с руководством «Единой России» у неё не было. Но у неё были напряженные отношения с Алексеем Ярусовым. Возможно, что причина её поступка и заключается в этом», – предположил информаторПолитотдел редакции «ИНФОРМЕРа» не берется судить о причинах бегства из «Единой России» определённых партийцев. Мы не смогли связаться ни с Солдатовой, ни с Дондуком, ни с Яковлевой.
Однако, обладая непроверенной информацией, публиковать которую «ИНФОРМЕР» по целому ряду причин не хочет, мы можем предсказать ещё целый ряд скандалов, связанных с демонстративным киданием партбилетов и сливом компромата.
Мы предупреждали об этом наших читателей заранее и не наша вина в том, что некоторые политики живут в своих иллюзиях, а не суровой севастопольской политической реальности.
Источник: Портал Информер
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