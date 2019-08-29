Горелов хотел сделать это тайно, но Севизбирком не проведёшь

Депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов в своих публичных выступлениях активно ратует за соблюдение законности. Сколько обличительных слов и речей он обрушил на тех, кто нарушал дух и букву закона!

Возможно, это было простое актёрство, так как оказалось, сам Горелов отнюдь не спешит следовать своим призывам, ибо, его дела весьма и весьма отличаются от собственных слов.

Вот и во время избирательной кампании по выборам депутатов Заксобрания Горелов попытался смухлевать, но был пойман бдительными гражданами и разоблачен на заседании Избиркома Севастополя.

Как выяснилось во время слушаний в Избиркоме, 23 августа сего года агитаторы Горелова занялись распространением агитационных листовок с кричащим слоганом «Не воровать и не врать».

Вот только бдительные граждане, получив листовки с этим симулякром банальщины, обратились с жалобой в Избирком с целью провести расследование на предмет нарушения Гореловым избирательного законодательства России и Севастополя.

Избирком Севастополя внимательно изучил заявление бдительного севастопольца и, рассмотрев все обстоятельства дела, установил следующие факты:

«требования к условиям выпуска и распространения агитационных материалов установлены положениями статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 57 Закона города Севастополя.

Экземпляры печатных агитационных материалов, их копии и иные документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 4 статьи 57 Закона города Севастополя, должны быть представлены кандидатом в Севастопольскую городскую избирательную комиссию до начала их распространения».

В статье 54 Федерального закона № 67-ФЗ написано следующее:

«Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведению референдума и в тот же срок представлены в определяемую законом комиссию».

Таким образом, кандидат в депутаты Заксобрания Вячеслав Горелов был обязан пользоваться услугами только тех полиграфических предприятий, которые находятся в реестре Избиркома.

Был обязан, но он этого не сделал. Тем самым, он нарушил не только российское, но и севастопольское законодательство.

Избирком Севастополя также установил следующее:

«Экземпляры печатных агитационных материалов, их копии и иные документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 4 статьи 57 Закона города Севастополя, должны быть представлены кандидатом в Севастопольскую городскую избирательную комиссию до начала их распространения».

То есть любой кандидат в депутаты обязан до начала распространения предоставить не менее одного отпечатанного экземпляра своей рекламной продукции, на которой обязательно должны быть указаны выходные данные, а именно – где и кем отпечатано эта продукция и её тираж.

Но Горелов не предоставил образец своей рекламной продукции.

«Подумаешь, какое дело!», – скажет тут наш читатель.

Ан нет, дело-то весьма серьезное. Начнем с того, что образцы агитационной продукция предоставляется в Избирком не только для того, чтобы проверять её на нарушение действующего законодательства.

Но и для того, чтобы таким способом контролировать расходы кандидатов на свою избирательную кампанию.

Предположим, что избирательный фонд кандидата Г. составляет 1 млн. рублей. На эти деньги кандидат может издать 100 тысяч листовок.

Но вдруг, оказывается, что кандидат издал 150 тысяч листовок, значит, потратил на это 1,5 млн рублей. И тогда у членов Избиркома возникнет закономерный вопрос: «А откуда кандидат получил дополнительные 500 тысяч рублей?»

Именно для того, чтобы такие вопросы у Избиркома не возникали, нечистоплотные кандидаты идут на всяческие ухищрения, в том числе и на прямой обман.

Кандидат в депутаты Горелов не мог не знать о существовании этой нормы как в федеральном, так и севастопольском законодательстве, хотя бы потому, что он лично голосовал за соответствующий Закон Севастополя.

Знал, но сознательно нарушил. Напомним нашим читателям, что депутат Горелов не является новичком в политических делах, так как уже пять лет работает в Законодательном собрании.

Вернемся к тексту постановления Избиркома Севастополя от 24 августа 2019 г. № 28/208-2:

«Согласно требованиям пункта 6 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, части 6 статьи 57 Закона города Севастополя распространение печатных агитационных материалов с нарушением требований статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, части 4 статьи 57 Закона города Севастополя запрещается», – говорится в постановлении.

Т.е. Горелов, депутат Заксобрания, голосовавший за вышеупомянутый Закон Севастополя , в том числе и за часть 6 статьи 57, не мог не быть осведомлен, что его действия «запрещены» как региональным, так и общероссийским законодательством.

Но он сознательно или по беспамятству нарушил как федеральный закон, так и Закон Севастополя. Вернемся к постановлению Избиркома Севастополя, которое завершается следующими абзацами:

«На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 6 статьи 54, пунктом 8 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 6 статьи 57, частью 10 статьи 58 Закона города Севастополя, Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет:

1. Признать обоснованной жалобу Тарасенко Руслана Григорьевича

о признании не соответствующими требованиям закона печатных агитационных материалов: информационного бюллетеня с размещенной на лицевой стороне фотографией Горелова В.Н., его биографии, отчете о проделанной работе, стратегии на ближайшие пять лет, размещенных на внутренней и внешней стороне, изготовленных ООО «Контур» 20.08.2019 и листовки с изображением кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Горелова В.Н., с избирательным лозунгом «НЕ ВОРОВАТЬ И НЕ ВРАТЬ», наименованием сайта кандидата и даты проведения выборов, изготовленных ООО «ТИПОГРАФИЯ МАНДАРИН» 21.08.2019.

2. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и изъятии незаконных агитационных материалов.

3. Направить копию настоящего постановления кандидату в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Горелову В.Н. и заявителю.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Севастопольской городской избирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе Чмыхалова А.Е.».

А теперь подведем некоторые итоги. Все действия кандидата в депутаты Горелова, по нашему мнению, можно квалифицировать как грубое нарушение федерального и регионального законодательств.

И это нарушение усугубляется тем, что Горелов является не простым гражданином, а должностным лицом, а именно – действующим депутатом Законодательного собрания Севастополя.

Он был одним из тех парламентариев, которые участвовали в разработке, обсуждали и принимали Закона Севастополя «О выборах депутатов Законодательного собрания».

Таким образом, Горелов пошел на сознательное и грубое нарушение Закона Севастополя. Почему он это сделал? Мы может лишь предполагать.

В избирательных кампаниях очень часто создаются так называемые «черные фонды», из которых незаконно финансируются кампания кандидата или политической партии.

Делается это по следующим соображениям. Например, некий бизнесмен хочет финансировать подконтрольного ему кандидата, но так, чтобы об этом никто не знал. В этом случае, он отправляет ему деньги в «черный фонд», о происхождении этих денег остается только догадываться.

Это порочная практика не только ставит кандидатов в депутаты в неравное положение, но и приводит к коррупции в государстве и обществе. Ибо, вряд ли депутат или политическая партия будут отказывать своему спонсору.

Но есть и еще один момент в этом деле, а именно то, что простые избиратели не знают об источниках финансирования избирательной кампании кандидата, а это называется обманом избирателя.

Именно поэтому подобная практика жестоко наказывается в любом цивилизованном государстве. Скандалы с использованием «черных фондов» в избирательных кампаниях — обычное дело. Но и наказание за такие деяния достаточно жестокие.

Например, в США за использование «черного фонда» можно получить до 30 лет тюремного заключения, а иногда и пожизненное заключение.

Как же получается так, что парламентарий и кандидат в депутаты Горелов, который ведет свою кампанию под слоганом «Не воровать и не врать», в реальной жизни совершает поступки, которые грубо и цинично нарушают действующее федеральное и региональное законодательство?

А не использует ли кандидат в депутаты Горелов тот самый «черный фонд» в своей избирательно кампании? И что же тогда получается, что Горелов ворует и врет не только своим избирателям, но и Избиркому Севастополя?

Мы не знаем ответа на эти вопросы. Депутат Горелов общаться с нами и отвечать на эти вопросы не хочет.

Поэтому нам остается надеяться только на то, что соответствующие следственные органы проведут тщательную проверку всей этой грязной истории и вынесут свое решение об ответственности депутата Горелова за совершенные им деяния.

Источник: Портал Информер