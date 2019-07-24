Горелов: «Я никогда больше избираться по мажоритарному округу не буду»

Сторонник олигарха Алексея Чалого, депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов не примет участие в выборах в Заксобрание города второго созыва от «Зелёных» по партийным спискам.

Избирательная комиссия Севастополя отказала партии в регистрации на выборах в парламент Севастополя. Такая же участь постигла еще четыре непарламентские партии – «Великое Отечество», «Родина», Партию ветеранов России и Партию дела.

Все они допустили нарушения в документах и подписных листах. Однако это не остановило Горелова в борьбе за власть. На выборы он идет в качестве кандидата по третьему мажоритарному округу, хотя еще год назад депутат уверял, что «никогда больше избираться по мажоритарному округу не будет». Но, как говорится, «обещать – не значит жениться», тем более, если это обещания члена «команды Чалого».

Севастопольский депутат Вячеслав Горелов – один из самых преданных сторонников Алексея Чалого в Законодательном Собрании города. В «большую политику» он пришел в 2014 году именно с подачи олигарха: до событий «Русской весны» Горелов работал в компании «Таврида Электрик», принадлежащей Чалому. Всю предвыборную компанию Алексей Чалый и его команда, в составе которой и Вячеслав Горелов, обещали за период своей каденции сделать Севастополь технологичной столицей России, повысить уровень жизни в городе, создать новые рабочие места, реконструировать важные инфраструктурные объекты и многое, многое другое. Прошло пять лет, а результатов все нет. Налицо лишь отсутствие какой-либо деятельности «команды Чалого» и скандалы с правительством Севастополя.

Сам Вячеслав Горелов за годы депутатства предлагал едва ли не во всем городе запретить строить новые дома, превратив ряд районов в особо охраняемую природную территорию. При этом в Севастополе и без того дефицит жилья, которое едва ли не самое дорогое в России. Сколько будут стоить заветные квадратные метры, если в городе повсеместно запретить строить жилье, даже предположить страшно. Но, возможно, это был единственный шанс Горелова поднять Севастополь до уровня Москвы – сделать цены на квартиры на одном уровне со столичными.

Позже Горелов удивил странными заявлениями в адрес партии, в которой сам же и состоял до «Зеленых». Так, он заявил об утрате авторитета партии «Единая Россия» в городе из-за того, что она не смогла реализовать предвыборную программу 2014 года – ту самую, которую обещал и Чалый, и Горелов, и вся «команда» олигарха. В тот самый момент Горелов был членом этой партии, а утопическую программу, о которой идет речь, придумал Чалый и его сторонники. Более того, провалили ее не «Единая Россия», а именно прочаловский депкорпус, который своим большинством на протяжении пяти последних лет блокировал любые законы и проекты. Выходит какое-то самобичевание – Горелов критикует себя и своих единомышленников за полный провал ими же обещанной городу предвыборной программы.

«Отличился» Вячеслав Горелов и скандалом вокруг благотворительной организации «35 береговая батарея», на счета которой во время событий Русской весны были зачислены миллионы рублей. Попечителем организации был Алексей Чалый, а руководил ею Вячеслав Горелов. Деньги поступали на счета структур, непосредственно связанных с ближним кругом олигарха Алексея Чалого, однако вскоре они пропали. Куда они делись, никто так и не отчитался. Общественники даже организовали комиссию по расследованию фактов распределения гуманитарной помощи, инициатива имела широкий резонанс. Выяснилось, что речь шла о пропаже порядка 10 миллионов евро, собранных всей страной. При этом ни подконтрольный Чалому ОНФ, ни фонд «35-ая береговая батарея», ни соратники Чалого в Заксобрании, в том числе и Вячеслав Горелов, почему-то не участвовали в расследовании, что вызвало общественное удивление. Четкого, вразумительного ответа Чалого и его фонда на то, куда были потрачены такие огромные деньги, так никто и не дождался.

За эти годы Горелов переживал о судьбе парапетов, памятников и можжевельников в рощах, но ничего не говорил о зарплатах горожан. Осуждал бомжей, разводивших костры возле фисташки туполистной, которая интересовала его больше, чем судьба людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Наконец, буквально на днях Горелов призвал все подпорные стенки города включить в реестр культурного наследия, по факту, превратив их в памятники. Он с серьёзным видом заявил, что в ходе ремонта опорных стен они теряют свой первоначальный исторический облик. Видимо, депутат не знает, что, сделав подпорную стену памятником, отремонтировать ее будет ой как непросто, или даже невозможно.

Попасть в Заксобрание второго созыва Вячеслав Горелов рассчитывал по списку партии «Зеленые». Видимо, понимая, что с критикой в адрес «Единой России» он перегнул, Горелов поспешил выйти из этой партии и быстро нашел себе новое политическое пристанище. При этом он подстраховался и на всякий случай подал документы по мажоритарному округу, будто знал, что Зеленым» откажут в регистрации на выборах. Интересно, что этим поступком Вячеслав Горелов в очередной раз доказал, что все его обещания ничего не стоят, ведь за год до этого он обещал, что мажоритарщиком он больше в Заксобрание ни за что не пойдет. Это заявление Горелова прозвучало в интервью телеканалу ИКС, также оно опубликовано на сайте Заксобрания .

«Вообще если говорить о выборах, то я никогда больше избираться по мажоритарному округу не буду, – парировал Горелов. – Объясню, почему. Вы понимаете, что происходит? Претендент на депутатский мандат приходит к избирателям и говорит: вот, ребята, мы сделаем это, это и еще вот это. А должен он говорить только так: я постараюсь, я сделаю всё возможное, чтобы… Но люди этого слышать не хотят, хотя именно такой оборот речи был бы правильным и честным. Будущие депутаты должны уже на старте понимать, что далеко не все бразды правления и возможности влиять на ситуацию окажутся у них в руках».

Тогда же он вспомнил, что у него есть 4-ый округ (улицы Гагарина, Ерошенко, Древняя, Дм. Ульянова, Ефремова, Дыбенко). Видимо, жителей этого округа он уже вдоволь «накормил» невыполненными обещаниями, ведь на этот раз Горелов идет мажоритарщиком от округа №3 (часть Гагаринского района – Летчики, ПОР, Юмашева). Конкуренцию ему составит основатель футбольного клуба «Севастополь» и бывший совладелец рынка «Чайка» Александр Красильников, единоросс Инна Гончарова, кандидат от «Справедливой России» Владислав Грошев и другие.

Сегодня Горелов о своих обещаниях не идти на выборы мажоритарщиком будто и не помнит. Вместо них – дает новые и заявляет, что своей деятельностью будет полезен севастопольцам.

«Я планирую реализовывать на только программу Гагаринского района, но и программу партии «Зелёные», которая касается всего Севастополя. Она очень актуальна и понятная жителям нашего города», — считает Горелов, но пока эту программу не видел ни один житель.

Какой бы ни была эта программа, вряд ли Горелову удастся реализовать ее даже в случае победы на округе. Ведь сегодня только глупому не понятно, что обещания Горелова ничего не стоят.