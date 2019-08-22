Горздрав Севастополя о ввозе лекарств

Департамент здравоохранения напоминает жителям и гостям региона о порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации.

Порядок ввоза утверждён постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2010 года № 771. Согласно этому документу, ввозить лекарства на территорию Российской Федерации могут, например, производители, организаторы оптовой торговли, научные организации при наличии разрешения Минздрава России.

При этом, по законодательству, допускается ввоз только зарегистрированных в РФ препаратов. Ввоз фальсифицированных, недоброкачественных и (или) контрафактных лекарственных средств запрещён.

Частные лица – например, гости Крымского полуострова из других государств – могут ввозить лекарства только для личного использования.

При этом ввоз препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение пациенту указанных медикаментов.

Источник: Портал Информер