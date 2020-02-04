Города Крыма войдут в Международную ассоциацию

Международная ассоциация античных городов должна появиться в апреле. В неё намерены войти 13 стран. Они объединятся на основе аналогичной российской ассоциации, которая должна быть создана 6 февраля.«24-25 апреля, когда будет проходить Ялтинский международный экономический форум, будет создана Международная ассоциация античных городов, ее база – это Российская ассоциация античных городов», – сказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.В числе кандидатов на членство в ассоциации Абхазия, Армения, Болгария, Греция, Израиль, Иордания, Италия, Ливан, Сербия, Сирия, Тунис и Турция. Они объединятся для создания общего культурного пространства и совместных туристических и экономических проектов.

6 февраля планируется создать российскую ассоциацию античных городов. Её членами станут: Анапа (Горгипия), Геленджик (Торик), Дербент, Евпатория (Керкинитида), Керчь (Пантикапей), Новороссийск (Бата), Ростов-на-Дону (Танавис), Севастополь (Херсонес), Симферополь (Неаполь Скифский), Таганрог (Кремны), Тамань (Фанагория) и Феодосия (Кафа).







Вторник, 4 февраля 2020 г. 348

Источник: Портал Информер