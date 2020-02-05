«Горсвет» просит севастопольцев не паниковать и сразу звонить

В период с 5 по 8 февраля «Горсвет» переходит в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.

С целью обеспечения бесперебойной работы по устранению аварийных ситуаций, на круглосуточном дежурстве находится оперативно-диспетчерская служба ГБУ «Горсвет».

Электромонтерам ГБУ «Горсвет» проведены внеочередные инструктажи. Специалисты проверили готовность спецтехники и наличие аварийного резерва светотехнического оборудования, комплектующих материалов, а также обеспечили оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России, смежными сетевыми организациями.

Сотрудники, автотранспорт учреждения готовы к усиленному режиму работы и к оперативному выполнению задач по устранению в нормативные сроки чрезвычайных ситуаций, вызванных нештатными ситуациями и климатическими условиями.

За прошедшую ночь с 04 на 05 февраля 2020 года зафиксировано 25 случаев аварийных ситуаций на линиях наружного освещения города. Более половины аварий уже устранено специалистами ГБУ «Горсвет», на данный момент аварийная бригада работает при полной загрузке.

В ГБУ «Горсвет» действуют круглосуточный телефон горячей линии по вопросам отключения уличного освещения – 48-74-05 (круглосуточно и ежедневно).

Горсвет просит жителей и гостей города быть бдительными, соблюдать меры предосторожности, находясь вблизи электроустановок. При обнаружении поврежденных сетей наружного освещения незамедлительно сообщать по телефону горячей линии.







Среда, 5 февраля 2020 г. 69

Источник: Портал Информер