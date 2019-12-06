Горсвет сообщает севастопольцам!

В связи с ремонтными работами на линии наружного освещения по ул.Леваневского в ночь с 6 декабря 2019 на период работ наружное освещение будет временно отключено на следующих улицах:

– ул. Леваневского;

– ул. Громова;

– ул. Доронина;

– ул. Слепнева;

– ул. Димитрова;

– ул. Народных Ополченцев;

– ул. Гвардейская;

– ул. Пьянзина.

Уважаемые жители и гости города, просим Вас быть внимательнее на дороге!

Приносим свои извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!







Пятница, 6 декабря 2019 г. 145

Источник: Портал Информер