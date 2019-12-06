Горсвет сообщает севастопольцам!

В связи с ремонтными работами на линии наружного освещения по ул.Леваневского в ночь с 6 декабря 2019 на период работ наружное освещение будет временно отключено на следующих улицах:
– ул. Леваневского;
– ул. Громова;
– ул. Доронина;
– ул. Слепнева;
– ул. Димитрова;
– ул. Народных Ополченцев;
– ул. Гвардейская;
– ул. Пьянзина.
Уважаемые жители и гости города, просим Вас быть внимательнее на дороге!
Приносим свои извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!
Пятница, 6 декабря 2019 г. 145
Источник: Портал Информер