Горсвет сообщает севастопольцам!

6 декабря 2019     12
Горсвет сообщает севастопольцам!

В связи с ремонтными работами на линии наружного освещения по ул.Леваневского в ночь с 6 декабря 2019 на период работ наружное освещение будет временно отключено на следующих улицах:

– ул. Леваневского;
– ул. Громова;
– ул. Доронина;
– ул. Слепнева;
– ул. Димитрова;
– ул. Народных Ополченцев;
– ул. Гвардейская;
– ул. Пьянзина.

Уважаемые жители и гости города, просим Вас быть внимательнее на дороге! 

Приносим свои извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!



Пятница, 6 декабря 2019 г. 145

Источник: Портал Информер

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