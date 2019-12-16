Госавтоинспекция Севастополя дала старт операции «Зимние каникулы»

С 16 декабря 2019 по 13 января 2020 года в городе проходит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».

Цель операции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Во время школьных каникул полицейские организуют профилактические акции, рейды «Ребёнок главный пассажир» и «Юный пешеход» с раздачей листовок и памяток, лектории для детей и родителей в местах массового отдыха населения.

Юные инспекторы движения вместе с полицейскими обучат дорожной культуре севастопольцев.

Школьники проведут для детей мероприятия с показом тематических слайдов, социальных видеороликов, фильмов по безопасности дорожного движения, мастер-классов по изготовлению аксессуаров со световозвращающими элементами, а также творческие выступления агитбригад.

Также в каждом районе города пройдут образовательные игры-тренинги #ЗнатьПДДположено, где школьники будут соревноваться в знании Правил дорожного движения.

Активисты севастопольского регионального отделения «Российского движения школьников» проведут «минутки безопасности» и видеолектории в образовательных организациях города.

Автоинспекторы усилят контроль нарядами дорожно-патрульной службы за соблюдением водителями режимов движения вблизи общеобразовательных организаций и мест массового пребывания детей.

Дорожные аварии с участием несовершеннолетних по большей части происходят во вторник, среду и пятницу, особенно в период с 12 до 13 часов дня и с 17 до 20 часов вечера.

Возраст, в котором дети чаще всего становятся участниками ДТП, – с 7 до 11 лет. 65% детей-пассажиров стали участниками дорожных аварий в Балаклавском районе, 81% детей-пешеходов – в Гагаринском районе Севастополя. Дети-пешеходы чаще подвержены риску попасть в ДТП и в 20% случаев это происходит непосредственно во дворе дома, возле подъезда.

Госавтоинспекция Севастополя обращается прежде всего к взрослым и призывает быть примером культуры поведения на дороге для своих детей. Будьте внимательны, особенно в вечернее время, когда необходимо использовать световозвращающие элементы!

Помните, дети самые непредсказуемые участники дорожного движения, которые могут выбежать из-за припаркованных автомобилей. Будьте особенно осторожны во дворовых территориях и соблюдайте скоростной режим вблизи детских учреждений.

Юным пешеходам напоминаем, что перед тем как выйти на дорогу, всегда нужно посмотреть налево и направо, убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает вас.

Госавтоинспекция Севастополя желает юным горожанам интересных, познавательных и безопасных каникул.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 288

Источник: Портал Информер