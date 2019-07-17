Госавтоинспекция Севастополя провела профилактическое мероприятие «Такси»

Цель мероприятия «Такси» – обеспечение безопасности дорожного движения и пресечение осуществления незаконной предпринимательской деятельности в области перевозки пассажиров.

За время проведения рейда сотрудники ГИБДД составили 27 административных материалов в отношении водителей такси. В четырёх случаях водители нарушили правила проезда пешеходных переходов, в трёх – пренебрегли правилами остановки и стоянки.

По-прежнему водители такси не пристёгиваются ремнями безопасности и не требуют этого от пассажиров. Таких фактов в ходе рейда было выявлено в семи случаях.

Один водитель перевозил пассажиров на неисправном автомобиле, трое нарушили требования знаков и разметки, двое управляли без полиса ОСАГО, двое использовали транспортное средство без путевого листа, в одном случае таксист перевозил ребёнка в возрасте до двенадцати лет без детского автокресла.

Также были выявлены четыре факта незаконной установки опознавательных фонарей такси, за что предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей на водителя с конфискацией устройства, двадцать тысяч рублей на должностное лицо и пятьсот тысяч рублей на юридическое лицо.

При проведении проверки дорожно-транспортных происшествий с участием водителей такси допущено не было.