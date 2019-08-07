Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться свидетелей ДТП

Вечером 28 марта текущего года напротив дома № 32 по проспекту Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем Hyundai, государственный регистрационный знак А320ОУ92, совершил наезд на женщину, после чего покинул место аварии.

4 августа примерно в 21 час 20 минут на улице Фадеева напротив дома №1 произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем предположительно марки Хонда оранжевого цвета либо «золотой металлик», выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и совершил столкновение с водителем мопеда.

После аварии водитель иномарки покинул место ДТП.

С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01 или группы розыска: 73-84-28.





Среда, 7 августа 2019 г. 49

Источник: Портал Информер