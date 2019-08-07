Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться свидетелей ДТП

7 августа 2019     20
Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться свидетелей ДТП

Вечером 28 марта текущего года напротив дома № 32 по проспекту Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем Hyundai, государственный регистрационный знак А320ОУ92, совершил наезд на женщину, после чего покинул место аварии.

4 августа примерно в 21 час 20 минут на улице Фадеева напротив дома №1 произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем предположительно марки Хонда оранжевого цвета либо «золотой металлик», выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и совершил столкновение с водителем мопеда.

После аварии водитель иномарки покинул место ДТП.

С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01 или группы розыска: 73-84-28.


Среда, 7 августа 2019 г. 49

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольская студентка заявила о групповом изнасиловании, чтобы доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене
Севастопольская студентка заявила о групповом изнасиловании, чтобы доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене

Студентку севастопольского ВУЗа оштрафовали за ложное заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. “Желая пройти исследование на полиграфе …


В Крыму состоялся чемпионат по теннису на колясках
В Крыму состоялся чемпионат по теннису на колясках

На полуострове впервые прошел Открытый Чемпионат Республики Крым по теннису на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщил депутат …


Работы в парке "Учкуевка" на Северной стороне выполнены на 80%
Работы в парке "Учкуевка" на Северной стороне выполнены на 80%

Работы по благоустройству в парке “Учкуевка” на Северной стороне выполнены на 80%, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду. По итогам …


Врачи Морозовской детской больницы Москвы оперируют в Севастополе
Врачи Морозовской детской больницы Москвы оперируют в Севастополе

Врачи из Морозовской детской больницы Москвы вновь принимают в Севастополе. В больнице на детском комплексе в операционных работают урологи. На …


Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана
Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана. Об этом в среду, 7 августа, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты