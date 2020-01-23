Госавтоинспекция Севастополя усилит контроль над соблюдением правил движения транспортных средств через железнодорожные пути

23 января 2020     13
Госавтоинспекция Севастополя усилит контроль над соблюдением правил движения транспортных средств через железнодорожные пути

В связи с открытием железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крыма, ГИБДД планирует проведение комплекса профилактических мероприятий на участках дорог с переездами.

Отметим, что железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков в пути, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах – столкновение транспортного средства с поездом – чаще всего заканчиваются летальным исходом для водителя и пассажиров автомобиля.

В соответствии с частью 1 статьи 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на железнодорожном переезде предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от трёх до шести месяцев.

Автоинспекторы напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, убедиться в том, что не прибывает состав.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны при пересечении железнодорожных переездов. В любом случае, независимо от сигналов светофоров, положения шлагбаума, указаний дежурного по переезду не забывайте убедиться в отсутствии приближающегося поезда.



Четверг, 23 января 2020 г. 61

Источник: Портал Информер

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