Госдеп ищет специалиста по украинской коррупции

Государственный департамент США намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине. Специалист должен «укрепить потенциал» Национального антикоррупционного бюро.«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», – сказано в описании контракта Госдепа.Советник также должен будет вести финансируемые США проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи правоохранителям. В его обязанности войдут консультации правительства Украины по вопросам разработки и принятия реформ в области уголовного правосудия и правоохранительной деятельности.

Советник будет работать в координации с Минюстом и Минобороны США, а также с Агентством по международному развитию (USAID).







Вторник, 4 февраля 2020 г. 239

Источник: Портал Информер