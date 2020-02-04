Госдеп ищет специалиста по украинской коррупции

4 февраля 2020     12
Госдеп ищет специалиста по украинской коррупции

Государственный департамент США намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине. Специалист должен «укрепить потенциал» Национального антикоррупционного бюро.«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», – сказано в описании контракта Госдепа.Советник также должен будет вести финансируемые США проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи правоохранителям. В его обязанности войдут консультации правительства Украины по вопросам разработки и принятия реформ в области уголовного правосудия и правоохранительной деятельности.

Советник будет работать в координации с Минюстом и Минобороны США, а также с Агентством по международному развитию (USAID).



Вторник, 4 февраля 2020 г. 239

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Зона эскалации: российские военные сообщили об отснятой «Белыми касками» инсценировке применения химоружия в Сирии
Зона эскалации: российские военные сообщили об отснятой «Белыми касками» инсценировке применения химоружия в Сирии

Члены организации «Белые каски» совместно с террористами завершили съёмки постановочного видеоролика о якобы применении сирийскими правительственными войсками химоружия против мирного …


Путин рассказал о бывшем главе Чувашии
Путин рассказал о бывшем главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече …


Госдеп ищет специалиста по украинской коррупции
Госдеп ищет специалиста по украинской коррупции

Государственный департамент США намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине. Специалист должен «укрепить потенциал» Национального антикоррупционного бюро.«Советник будет …


В «Артеке» проведут альтернативный ЁГЭ, вопросы к которому придумали школьники
В «Артеке» проведут альтернативный ЁГЭ, вопросы к которому придумали школьники

В День науки, Российское движение школьников проведет альтернативный экзамен ЁГЭ в международном детском центре «Артек». Он начинается именно с буквы …


Благоустройство придомовой территории пятиэтажек на проспекте Гагарина завершается
Благоустройство придомовой территории пятиэтажек на проспекте Гагарина завершается

Во дворе домов номер 10, 12 и 14 на проспекте Гагарина появятся пешеходные зоны. Благоустройство придомового участка началось в прошлом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты