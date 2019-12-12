Госдума разрешила курить в аэропортах

Государственная дума приняла законопроект, разрешающий вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Предполагается, что курилки должны находиться в специальных изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции. Сами помещения будут в стерильных зонах и зонах для пассажиров, следующих транзитом.

При этом, курилки должны быть размещены так, чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».







Четверг, 12 декабря 2019 г. 61

Источник: Портал Информер