Госдума РФ поддержала отечественных виноделов

18 сентября 2019     7
Госдума РФ поддержала отечественных виноделов

17 сентября Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, направленные на поддержку российского виноделия. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов. Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям – получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», – сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Поправками в Бюджетный кодекс, в частности, предусматривается возможность предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и затрат, связанных с производством иреализацией алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов.

По словам Володина, у российских вин большой потенциал.

«Задача государства – поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе с помощью мер налоговой политики. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами», – отметил он.

После воссоединения с Россией в 2014 году виноградарство и виноделие Крыма получили новый импульс развития. Государственная поддержка отрасли за пять лет составила около 1,2 млрд рублей, было заложено более 2,5 тысячи га виноградников, увеличен валовой сбор винограда, решены многие проблемы, мешавшие развитию отрасли.


Среда, 18 сентября 2019 г. 49

Источник: Портал Информер

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